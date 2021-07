Le gymnaste repentinois René Cournoyer aux Jeux de Tokyo

Le jeune gymnaste de 24 ans de Repentigny, René Cournoyer, prend actuellement part à ses premiers Jeux olympiques à Tokyo. Ce dernier est entre autres boursier de la Fondation de l’athlète d’excellence.

René Cournoyer débute dans sa discipline dès l'âge de 7 ans. Il aura entre autres participé aux Jeux panaméricains de 2015 et de 2019. C'est toutefois lors des Championnats mondiaux de 2019 qu'il apprend qu'il fera partie des Jeux initialement prévus pour 2020, mais retardés à cause de la pandémie.

En plus de se consacrer à la gymnastique, il étudie en physiothérapie à l’Université de Montréal et aimerait travailler avec les futurs athlètes.

Athlète d'excellence

La Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ) tient à souligner le travail acharné, la persévérance hors du commun et la résilience exemplaire de 50 de ses boursiers et boursières qui se sont officiellement qualifiés en tant que membres de l’Équipe olympique canadienne pour les Jeux olympiques d’été de Tokyo. Parmi les 50 récipiendaires, 32 sont des femmes et 18 des hommes, dont René Cournoyer.

« Je suis impressionné et inspiré par ces jeunes qui prendront finalement part aux Jeux olympiques de Tokyo après tant de travail, de déceptions, d’espoirs et d’inconnu à la suite de la fermeture de plusieurs sites d’entraînements en 2020 et reports de compétitions de qualification en 2021. Nos boursiers et boursières ont tout notre appui, notre respect et notre admiration et nous vibreront avec eux à chaque instant. Nous leur souhaitons d’atteindre leurs objectifs et d’en garder de précieux souvenirs et leçons de vie », soutient Martin Lavigne, nouveau président de la FAEQ.

Malgré la pandémie des 16 derniers mois, la FAEQ est heureuse de pouvoir confirmer qu’elle aura remis, en 2020 et en 2021, autant de bourses que par les années passées, soit 1,5 million de dollars en bourses individuelles à près de 525 étudiants-athlètes de partout au Québec, chez les jeunes pratiquant un sport olympique, paralympique ou du RSEQ.