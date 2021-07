Flavio Prata est intronisé au tableau d’honneur du baseball de Repentigny

C’est à l’ex-propriétaire, gouverneur et président du Royal de Repentigny, Flavio Prata, que revient l’honneur d’être la première personnalité intronisée au nouveau tableau d’honneur du baseball repentignois.

La plaque souvenir honorant la mémoire et la grande contribution de M. Prata au baseball de la région a été dévoilée ce samedi après-midi, au parc Champigny, à l’occasion d’une cérémonie qui lançait le nouveau tableau d’honneur du baseball repentignois.

La mairesse de Repentigny, Chantal Deschamps, le président de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ), Rodger Brulotte, l’équipe du Royal de Repentigny, les membres de la famille de M. Prata et des dignitaires étaient présents.

Impliqué dans le baseball depuis de très nombreuses années et président du Royal depuis 1992, Flavio Prata s’est constamment dévoué pour les jeunes de Repentigny et la LBJÉQ, circuit dans lequel évolue l'équipe. Il a malheureseuement été emporté par la maladie à l’âge de 72 ans en octobre dernier.

Un legs

Le tableau d’honneur, une création de Gilles Bienvenu de Image et Design global inc., comprend 5 catégories : bâtisseurs, officiels, entraîneurs, athlètes et bénévoles.

Ce dernier est érigé au parc Champigny, avec le terrain de baseball élite de la Ville à proximité, qui se trouve à être le domicile du Royal de Repentigny. Flavio Prata est le premier et le seul intronisé en 2021 dans la catégorie « Bâtisseurs ».

« Nous sommes fiers de voir se concrétiser ce legs du baseball repentignois qui nous permettra de saluer le dévouement, l’engagement et le talent des femmes et des hommes de chez nous qui assurent le rayonnement de notre ville et de leur sport avec grande passion », a indiqué la mairesse Chantal Deschamps.

Un comité a ainsi été créé en 2020 et se chargera, chaque année, d’analyser les dossiers reçus par le milieu pour de futures intronisations. Ce comité est composé de représentants de la Ville, de bénévoles du milieu, de président(e)s d’organisation et d’anciens membres d’associations œuvrant sur le territoire.

Hommage à un homme dévoué

L’idée de ce mur vient de la famille Prata qui, en 2019, souhaitait reconnaître M. Prata pour l’ensemble de son œuvre.

« Nous n’aurions pu penser à un meilleur ambassadeur que Flavio pour être le tout premier à apparaitre sur notre tableau d’honneur du baseball repentignois. Cet homme de cœur et de passion a dédié sa vie à l’avancement de son sport et à l’épanouissement de notre jeunesse et pour cela, nous lui témoignons aujourd’hui le symbole de notre profonde et sincère reconnaissance », a ajouté la conseillère municipale et présidente de la commission Sports, activités physiques et plein air, Cécile Hénault.

Pour le vice-président du Royal, Robert Allard, cet honneur est plus que mérité. « Je décrirais Flavio Prata en une phrase : Flavio investissait plus de 40 heures semaine dans le baseball et le Royal. Le reste allait à son travail principal. Cet homme était d’une générosité illimitée et sans pareil », témoigne-t-il.

Le terrain du parc Champigny sera en plus nommé en la mémoire de Flavio Prata. « Nous souhaitions que l’hommage rendu à ce bénévole d’exception soit à la hauteur de son implication dans le milieu du baseball et au sein de notre collectivité. Il nous est alors apparu évident que le terrain qui a été sa seconde maison pendant près de 30 ans et qui accueille encore aujourd’hui son Royal de Repentigny soit nommé en son honneur », a ajouté avec émotion la mairesse.