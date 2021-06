Le musée Gilles Villeneuve lance un encan virtuel en dépit du Grand Prix

L’absence du Grand Prix de Formule 1 du Canada, pour une deuxième année consécutive, a des impacts sur le musée Gilles-Villeneuve qui est pourtant situé à Berthierville. Cette fin de semaine, animée à Montréal, a d’importantes répercussions pour l’établissement à but non lucratif situé dans la ville qui a vu grandir le légendaire champion de course automobile.

Chaque année, lorsqu’arrive le temps du Grand Prix, le nombre de touristes en provenance de l’étranger augmente de façon considérable au musée. Des équipes de télé et des journalistes de divers médias internationaux font route vers Berthierville. Normalement, 70% des visiteurs proviennent d’une trentaine de pays.

L’équipe du musée participe aussi à plusieurs activités bénéfices. Le musée vend plusieurs objets souvenirs liés à Gilles Villeneuve et à la F1 sur le site même du Grand Prix. Il s’agit d’une extraordinaire visibilité et des retombées économiques importantes pour le musée.

Compenser la venue de touristes

L’annulation de cet événement a donc d’importantes conséquences. Voilà pourquoi le musée met de l’avant en ce week-end, qui normalement aurait dû accueillir le Grand Prix F1 du Canada, un encan web afin de lever des fonds.

Au total, 24 lots sont mis aux enchères. Parmi les pièces de collection offertes, l’une est autographiée par Gilles Villeneuve, et une autre par Ayrton Senna, l’un des plus importants pilotes automobiles de l’histoire.

Plusieurs autres pièces de collection, souvent offertes par des amis du musée en appuie à l’établissement en ces temps plus difficiles, rappellent aussi des acteurs importants du sport motorisé d’ici et d’ailleurs telles que Patrick Carpentier, Louis-Philippe Dumoulin, Jackie Stewart, Mickael Schumacher, Sebastian Vettel, Max Verstappen, Jacques Villeneuve et autres pilotes de renom.

Chacun des 24 lots s’accompagne d’un forfait hôtel-musée offert par le Days Inn de Berthierville.

Les fonds amassés par le musée Gilles-Villeneuve lors de cet encan web qui s’amorce ce week-end et qui prendra fin le dimanche 27 juin à 19h, aideront le musée à bien poursuivre sa mission, perpétuer le souvenir de Gilles Villeneuve au fil des ans, et des générations.

Rappelons que le musée accueille visiteurs et amateurs de course depuis plus de 33 ans à Berthierville. Pour participer à cet encan web, consultez le site Web macause.com/salutgilles/encan.