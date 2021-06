Saint-Félix-de-Valois inaugure trois nouveaux espaces sportifs

Trois nouveaux espaces sportifs, soient un de basketball, des sentiers de plein air et un terrain de pétanque, qui s’inscrivent dans le cadre du Défi Ensemble, tout va mieux de participACTION seront inaugurés durant le mois de juin à Saint-Félix-de-Valois.

« Nous sommes très fiers de pouvoir offrir ces nouvelles infrastructures de loisirs extérieures en accès libre à nos citoyens, Ces trois nouveaux plateaux viennent répondre aux demandes citoyennes soulevées à maintes reprises lors de nos consultations publiques de bonifier l’offre en loisirs et de valoriser nos sites et installations actuelles », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Elle précise que cela n’aurait pu se produire sans la population. « Derrière ces trois nouveaux plateaux, il y a une mobilisation citoyenne et corporative exceptionnelle. C’est d’ailleurs avec grand plaisir que je dévoilerai, lors des inaugurations, les partenaires pour chaque projet » ajoute Mme Boisjoly.

Terrain de Basketball – 5 juin de 13 h à 16 h

Le terrain de basketball a été aménagé à l’endroit de l’ancien parc de planche à roulettes au parc Pierre-Dalcourt. L’infrastructure réutilise la surface asphaltée et clôturée et n’a donc nécessité que l’ajout de panier et le lignage du terrain.

Lors de l’inauguration, des ateliers de mini-basket d’une trentaine de minutes en groupe seront proposés en compagnie de Gino Dubord, coach de mini-basket.

Sentiers de plein air – 19 juin de 13 h à 16 h

Les sentiers de plein air ont été aménagés par la Coop Tsuga grâce au soutien de la MRC de Matawinie via le Fonds des territoires dans la pinède et la forêt du Chemin de la Pointe-à-Roméo où se trouve la zone de captation de l’eau potable de la municipalité.

L’idée était de protéger le site tout en offrant des sentiers de plein air. C’est donc 18 km de sentiers de ski de fond, vélo de montagne, fatbike, raquette et randonnée pédestre qui seront disponibles à tous.

Les activités de découvertes seront précédées d’une inauguration officielle à 13 h afin de dévoiler les partenaires du projet. Des ateliers d’une trentaine de minutes sous la supervision de Para’s’cool prendront place par une boucle d’initiation de vélo de montagne et ses modules techniques. Il y aura une flotte de vélo disponible sur place (fatbike) au besoin. Chaque participant doit avoir son casque et ses gants.

Également au programme du 19 juin, visite des sentiers de randonnée avec Yvan Perreault, formateur en comestible sauvage nordique, afin de découvrir la flore et les produits comestibles non ligneux du site. Un premier départ aura lieu à 13h, et il demeure possible d’en ajouter un second à 15.

Benny&Co., la grande chaîne de rôtisseries familiale québécoise fondée dans la région il y a 60 ans, réserve une surprise aux participants lors de l’inauguration des sentiers. Plus de détails suivront.

Terrain de pétanque – 29 juin 18 h

L’aménagement de terrains de pétanque est un projet discuté de longue date et demandé par la Club de pétanque. Grâce à un soutien de la MRC de Matawinie via le pacte rural du Fonds des territoires, des terrains ont pu être aménagés au parc Pierre-Dalcourt.

Grâce à l’acquisition d’un monticule amovible autorisé par Baseball Québec, il était possible d’utiliser le grand terrain de baseball pour toutes les catégories de jeu. L’espace du petit terrain de baseball offrait donc le site idéal, à proximité de tout, pour l’aménagement de ces terrains.

Une dernière inauguration officielle aura donc lieu à la fin juin pour le dévoilement des partenaires. Un mini-tournoi sera ensuite lancé grâce au club de pétanque de Saint-Félix-de-Valois.

Mesures sanitaires et inscriptions

Afin s’assurer du respect des consignes sanitaires en vigueur, l’ensemble des activités sont prévus en groupe à l’extérieur et en tenant compte du calendrier de déconfinement.

Voilà pourquoi l’inscription est obligatoire à toutes les activités étant donné que les places seront limitées, afin de prévoir un horaire précis pour éviter les rassemblements et les contacts.

Les inscriptions sont gratuites et réservées aux citoyens de Saint-Félix-de-Valois. Veuillez consulter le sport-plus-online.com