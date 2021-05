Volleyball : La lanaudoise toujours en quête d’une victoire

L’équipe de Volleyball féminine du Canada, ayant dans ses rangs la lanaudoise originaire de Saint-Calixte, Kim Robitaille, s’est écrasé 3-1 contre la République dominicaine ce jeudi à Rimini en Italie à la Ligue des nations.

Kim Robitaille n’a pas été en action malgré qu’elle fût en uniforme pour un deuxième match de suite. « Ça fait quelques matchs où nous tentons de mettre un système en place où nous sommes plus rapides, mais nous avons de la difficulté à garder notre concentration tout au long de la partie. C’est pour ça qu’il y a des manches serrées et d’autres où les écarts de points sont plus grands. Nous voudrons être plus agressives au service dans les prochains matchs », a-t-elle expliqué.

Bien que le jeu de l’équipe canadienne ait été soutenu lors des deuxièmes et troisièmes manches, la République dominicaine a fini par renverser la tendance en quatrième manche.

La lanaudoise dit avoir hâte de pouvoir mettre les pieds sur le terrain de la Ligue des nations. « Nous serons à l’entraînement les trois prochains jours et le prochain objectif est d’embarquer sur le terrain », ajoute l’athlète de 29 ans.

Plus tôt cette semaine, l’équipe féminine canadienne s’est inclinée face au Brésil et aux États-Unis. Elle sera de retour sur le terrain lundi contre la Turquie.

Avec Mathieu Laberge de Sportcom.