Profitez des installations sportives hivernales à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Saint-Charles-Borromée invite ses citoyens à utiliser les installations sportives hivernales qui sont désormais disponibles.

Ainsi, grâce au travail de toutes les équipes du Service des travaux publics, les citoyens peuvent profiter des pistes de ski de fond qui ont été tracées sur le golf et dans le parc St-Jean-Bosco, des populaires pentes à glisser également au parc St-Jean-Bosco et aussi au parc Casavant-Desrochers, des cinq patinoires de quartier, pour s’aérer l’esprit et bouger.

Quant aux sentiers de raquette, l’activité est possible notamment au parc du Bois-Brûlé dans le sentier d’interprétation et dans le bois au parc Casavant-Desrochers. La récente neige reçue permet également de faire du hors-piste dans tous les parcs de la ville tant que le traçage des autres sports hivernaux est respecté.

Qui plus est, les deux passerelles (des Clercs et Maria-Goretti) ont été dégagées, ouvrant un parcours sur une boucle totalisant 11 km. À cela s’ajoute les trottoirs déneigés et différents sentiers incluant la piste du Chemin de Golf Ouest.

En nouveauté cet hiver

Afin de plaire à un plus grand nombre de citoyens et puisque le fatbike est actuellement en vogue, un tracé de 2 km est à l’essai au parc Maria-Goretti en nouveauté cette année.

Par ailleurs, bien que les buttes à glisser soient déjà disponibles pour accueillir petits et grands, en ce début de semaine, une compagnie externe est présente avec des canons à neige pour fabriquer de la neige artificielle, afin d’améliorer les corridors pour le reste de la saison.

Réconfort pour tous

Cette offre est entièrement gratuite et s’adresse à toute la population.

« Je me réjouis de voir que tout le monde peut y trouver son compte! Se divertir en hiver à SCB en toute sécurité, c’est possible, même en confinement! Le réconfort et le plaisir sont des objectifs parfois plus difficiles à atteindre dans de telles situations, mais on est fier de permettre aux Charlois de pouvoir se changer les idées et de vivre leur hiver en santé! », a expliqué le maire, Robert Bibeau.

Rappelons que ces installations sont offertes en fonction des conditions météorologiques et qu’en tout temps, le respect des mesures sanitaires est de mise.

De plus, veuillez prendre note que les parcs ferment, actuellement et jusqu’au 8 février inclusivement, à 19 h 30 en raison du couvre-feu en vigueur.