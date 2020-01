Un nouvel art martial au service de la planète arrive à Joliette

Un art martial au service de la planète ? Christophe Roux-Dufort, professeur de l’Université Laval à Québec, a développé depuis plusieurs années ce qu’il appelle "un art du noble combat" destiné à développer des qualités humaines propices au respect des équilibres humain et naturel. Il a mis en place une discipline martiale, "La voie des mains". Le principe est de permettre à chacun de dépasser ses luttes intérieures pour les transformer en combat pour une meilleure humanité au service de l’avenir. Cette pratique débarque à Joliette dès demain, toutes les deux semaines.

Christophe Roux-Dufort a développé cet art, après avoir dressé un constat: le plus grand ennemi de l’être humain est l’être humain lui-même. Selon lui, il passe son temps à se battre contre lui-même et finit par retourner ce mouvement contre ce qui l’environne. À grande échelle, cette énergie finit par déstabiliser les équilibres du monde. Pour lui, ce n’est donc pas avec la planète que nous avons rendez-vous mais avec l’être humain. Et c’est à ce rendez-vous que son art invite.

Prises de conscience

La voie des mains vise, par des enchaînements de postures et de mouvements de main, seul et à deux, à susciter des prises de conscience profondes et des dépassements de soi propices à cultiver des valeurs de courage, de responsabilité, d’humilité, de compassion, d’éthique et de solidarité et à poser des actes concrets de rééquilibrage de sa vie et de tout ce qui l’entoure.

"Risquez-vous à la conquête d’un monde plus vivant, plus juste et plus aimant", c’est la promesse faite par ce nouvel art martial, qui se met, selon les dires de son créateur, au service d’une meilleure humanité. La voie des mains s'enseigne dans plusieurs villes du Québec.

À Joliette, des ateliers de découverte de la voie des mains sont proposés toutes les deux semaines à partir de demain (mercredi 29 janvier) de 19 h à 20 h 15. Les cours se déroulent au Centre Dimension Santé, 31 rue St-Barthélémy-Sud, Joliette, et sont ouverts à tous. Le coût s'élève à hauteur de 5 $ la séance. Pour davantage de renseignements, contacter Mme Claude Brière au 450 944-0250