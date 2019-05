Ville de Joliette invite à une randonnée urbaine à vélo

Pour souligner le mois du vélo et encourager les citoyens à essayer ce mode de transport actif, la Ville de Joliette organise une randonnée urbaine à vélo le jeudi 30 mai en fin d’après-midi.

Cette randonnée toute particulière ira à la rencontre des citoyens à la fin de leur quart de travail où les participants viendront grossir les rangs en cours de trajet. La randonnée culminera au Château Joliette pour un 5 à 7-conférence, présenté par 100⁰ Lanaudière, avec Emmanuel Bilodeau, acteur et humoriste adepte du vélo.

Les personnes intéressées doivent s’inscrire au préalable en communicant au 450 404-8103. L’événement aura lieu beau temps, mauvais temps et des prix de participation seront offerts parmi les participants.

En plus de cette randonnée, la Ville de Joliette organise un défi vélo-boulot pour inciter ses employés à venir au travail en vélo au moins une fois dans la semaine du 27 mai.

Le mois du vélo est une campagne lancée par Vélo-Québec pour inciter à découvrir la bicyclette comme moyen de transport ou comme loisir. De plus en plus de gens choisissent le vélo comme moyen de transport que ce soit pour leur santé, la santé de leur portefeuille ou pour l’environnement. Les déplacements à vélo font partie de la solution pour réduire la pression sur les stationnements, limiter le nombre de véhicules sur nos routes et favoriser la lutte aux changements climatiques.