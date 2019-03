L'équipe des Triades du Cégep régional de Lanaudière accueille son nouvel entraîneur

Le Cégep régional de Lanaudière a le plaisir d’annoncer la nomination d’Alexander Fox à titre d’entraîneur-chef et de gérant des Triades, l’équipe de football du Cégep. Il succédera ainsi à Benoît Chartier qui était à la barre de l’équipe depuis les trois dernières années. Il devient ainsi le 3e entraîneur de l’histoire des Triades.

Titulaire d’un baccalauréat en sports de l’Université Bishop’s, Alexander Fox a plusieurs années d’expérience dans le monde du football. Il a entre autres été directeur du programme de football en plus d’être l’entraîneur-chef de l’équipe juvénile au Collège Letendre. Il y a également été entraîneur-chef de l’équipe juvénile de football à l’école secondaire Dalbé-Viau et entraîneur des receveurs au Collège Ahuntsic et au Cégep Édouard-Montpetit. À titre de joueur, Alexander Fox a brillé au sein des Gaiters de l’Université Bishops, ce qui lui a permis d’être repêché par les Lions de la Colombie-Britannique dans la Ligue canadienne de football. Son grand bagage d’expériences lui a permis de développer un coffre à outils qui lui sera fort utile auprès des joueurs des Triades.

« Mon objectif en tant qu’entraîneur-chef des Triades est d'avoir une organisation impeccable afin de pouvoir apporter un environnement énergique et familial entre mes entraîneurs et mes joueurs. L’ambiance positive que j’apporterai favorisera le succès des jeunes à devenir de meilleures personnes tout en optimisant leurs compétences scolaires et sportives » souligne Alexander Fox.

Le Cégep régional de Lanaudière lui souhaite beaucoup de succès à la barre des Triades!