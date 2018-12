Quel sport pratiquer à la maison ?

Les bonnes résolutions sont toujours difficiles à tenir, on n’a jamais le temps ou bien le rythme de la journée a été difficile, on manque d’entrain. Faire du sport à la maison comporte pourtant de nombreux avantages : il est moins coûteux qu’en salle, on n’a pas besoin de ressortir de chez soi et on ne souffre pas du regard des autres si l’on débute ! Idéal pour les parents donc ou pour rajouter de l’entraînement à sa routine sportive. Comment s’y prendre et avec quels moyens ?

Le fitness

En choisissant l’appli qui vous convient, vous pratiquerez aisément cette activité à la maison, même avec vos enfants si cela les amuse.

5 minutes fitness maison est une appli qui propose 12 sessions de fitness de 5 minutes sur-mesure : abdos, perte de poids, fessiers, jambes, bras. Les exercices sont à reproduire plusieurs fois pour davantage d’efficacité. Profitez-en pour vous offrir un équipement de gym, au besoin faites-le vous offrir pour Noël ! L’appli propose aussi des séances de Pilate et de yoga.

Bodyspace permet de gagner du muscle. C'est un programme d'entraînement, mais aussi une plateforme d'échanges avec toute une communauté. Il y a des vidéos pour bien réaliser les mouvements, travailler son endurance et sa souplesse. Elle est en anglais, mais facile à suivre.

MyFitnessPal maximise votre entraînement en salle. En plus, vous disposez d'un journal alimentaire qui vous donne des conseils sur le nombre de calories à avaler. Inutile de le suivre à la lettre, mais il a le mérite de vous encourager.

Le yoga

De nombreuses chaînes You tube existent pour pratiquer à la maison. Le yoga est une grande source de détente et il permet de s’étirer et de se muscler en profondeur. C’est une activité antistress.

Yoga with Adrienne donne des explications claires et une grande diversité de vidéos sans musique pour favoriser la concentration et le lâcher-prise.

YogiApproved.com propose plusieurs enseignants ainsi que des classes pour apprendre à mieux manger.

Boho Beautiful propose en plus des cours de Pilate et de méditation.

Le vélo d’appartement

Le vélo d’appartement offre de nombreux bienfaits pour la santé. Il améliore la tonicité cardiaque et protège des accidents cardio-vasculaires. Vous musclerez vos jambes et vos fessiers. Cette activité est idéale dans le cas d’une rééducation après un accident sportif. Commencer progressivement pour atteindre 3 à 4 séances de 30 minutes par semaine.