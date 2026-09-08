Coup d'envoi officiel du chantier du nouveau complexe Sportdek et Guidi.co

Sportdek et Guidi.co ont procédé à la pelletée de terre officielle marquant le début de la construction de leur nouveau complexe commercial et sportif, situé au 600, boulevard de l'Industrie, à Saint-Paul.

Ce projet d'envergure, évalué à plus de 6 millions de dollars, réunira sous un même toit la deuxième implantation de Sportdek et les nouveaux bureaux de l'agence de marque Guidi.co.

Un projet en copropriété, symbole de collaboration

Le futur bâtiment, d'une superficie totale d'environ 14 000 pieds carrés répartis sur deux étages, réunira Sportdek et Guidi.co sous un même toit. Cette structure de copropriété illustre l'esprit de collaboration qui unit les deux entreprises, toutes deux profondément enracinées dans la communauté de la MRC de Joliette.

Au rez-de-chaussée, la deuxième succursale de Sportdek accueillera une seconde surface de jeu dédiée au dek hockey, des simulateurs multisports, ainsi qu'un espace bar-café avec boutique. À l'étage, l'agence Guidi.co installera ses nouveaux bureaux, consolidant sa présence dans la région à l'aube de ses 13 ans d'activité, qu'elle soulignera en octobre prochain.

Une histoire de famille

Ce projet marque également une étape importante dans l'histoire de la famille Guidi. Porté avec fierté par le frère et la sœur, Jean-François Guidi, président de Sportdek (avec son épouse et coactionnaire Audrey Forest), ainsi que Marie-Eve Guidi, présidente de Guidi.co, cette initiative assure la continuité des entreprises familiales fondées avec leurs parents, Alain Guidi et Christine Beaulieu.

« Cette pelletée de terre représente bien plus qu'un chantier de construction : c'est l'aboutissement d'années de travail et la preuve que notre vision familiale continue de grandir », a souligné Jean-François Guidi, président de Sportdek.

Un investissement structurant pour la communauté

Le projet a bénéficié de l'appui financier de Banque de développement du Canada (BDC) ainsi que de Desjardins Entreprises - Lanaudière. Il générera plusieurs nouveaux emplois dans la région et contribuera au rayonnement sportif de Saint-Paul et des environs.

La construction est réalisée par Les Entreprises Christian Arbour inc., à titre d'entrepreneur général. Plusieurs autres collaborateurs de la région prennent aussi part à l'aventure.

L'inauguration officielle du complexe est prévue pour l'hiver 2027.