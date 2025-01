Saint-Ambroise-de-Kildare présente sa programmation hivernale 2025

Cet hiver, la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare propose une série d’activités accessibles à tous. Des animations festives, des activités sportives et des moments conviviaux sont prévus.

Soirée d’hiver – Vendredi 7 février 2025

Une soirée aura lieu le vendredi 7 février 2025, de 17 h à 22 h, au parc du Chalet des loisirs (777, Sentier du Parc). Au programme : patin libre sur l’anneau de glace, arène de Nerfs gonflable, animations ambulantes et musicales, spectacle « Illumina » à 19 h, service de bar (18 ans et plus – paiement en argent comptant uniquement) et service alimentaire à partir de 17 h à l’intérieur du Chalet des loisirs (paiement en argent comptant uniquement). Plusieurs autres activités compléteront la soirée.

Carnaval des neiges – Samedi 22 février 2025

Une journée familiale est prévue au parc du Chalet des loisirs lors du Carnaval des neiges. Les participants pourront profiter de jeux gonflables, de joutes de hockey, de danse, d’activités parents/enfants et de la ruche hivernale présentée par le Musée d’art de Joliette. Le Chalet des loisirs proposera un repas à faible coût, tandis qu’un chocolat chaud sera offert tout au long de la journée. Pour ceux qui n’ont pas d’équipement, une roulotte de prêt, de Loisir et Sport Lanaudière, sera disponible sur place. Une journée idéale pour explorer les installations et s’amuser en famille.

L’enquête du Sergent Surgelé

Dès février, « L’enquête du Sergent Surgelé » une activité extérieure interactive s’installera autour de l’anneau de glace du parc du Chalet des loisirs (777, Sentier du Parc). Les participants, à pied ou en patin, devront résoudre une série d’énigmes en analysant les indices présents dans les huit témoignages de villageois fictifs afin d’identifier le coupable. Ceux qui réussiront pourront participer à un tirage pour gagner un prix.

Profitez des installations hivernales

Durant toute la saison hivernale, la Municipalité de Saint-Ambroise-de-Kildare invite les citoyens et visiteurs à profiter de ses installations extérieures. Le parc du Chalet des loisirs offre un sentier boisé adapté à la randonnée pédestre, à la raquette et au ski de fond, ainsi que des pistes aménagées pour les amateurs de vélo à pneus surdimensionnés. Pour connaître l’état des installations hivernales, consultez la section « Parcs et installations » du site Internet de la Municipalité.