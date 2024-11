Le prolongement de la piste cyclable du plateau Ramsay est terminé

Le prolongement de la piste cyclable du plateau Ramsay à Saint-Félix-de-Valois est maintenant ouvert à la circulation. Un total de 1664 mètres a été ajoutés.

La ministre du Tourisme et députée de Berthier était présente pour l'inauguration officielle. Elle s'est exprimée en ces mots : « C’est pour moi un immense plaisir de voir notre gouvernement appuyer cette réalisation qui permettra à la population de Saint-Félix-de-Valois de participer à notre Plan pour une économie verte 2030. Le transport actif se veut un gage de meilleure santé et de bonnes habitudes de vie et cette infrastructure permettra aux féliciennes et aux féliciens de pouvoir s’y adonner pleinement. »

Réalisé au cours de l’été, les travaux ont permis de relier le secteur isolée de l’avenue Poirier, de l’avenue Beaubec et de la rue Arc-Beaubec. Avec la finalisation du prolongement de la rue Henri-L.-Chevrette, qui relie le secteur aux feux de signalisation pour traverser la route 131 de façon sécuritaire, le projet permet de relier le nord et le sud de la Municipalité et de compléter son réseau de piste cyclable en désenclavant tout un quartier. Ce sont 245 mètres de piste cyclable et de trottoir qui ont été ajoutés sur ce tronçon.

Le projet a été en partie financé par le Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU) dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030

« Je tiens à remercier le gouvernement du Québec de son soutien pour l’aménagement de cette boucle qui bonifie grandement notre réseau de piste cyclable en désenclavant le nord et le sud de la Municipalité par un lien en transport actif sécuritaire. En passant en bordure du fond des terrains, les utilisateurs vont avoir l’impression de se trouver en forêt, en plus de facilement pouvoir découvrir nos nouveaux aménagements du parc Alphonse-Robillard et du parc des Chasseurs » , ajoute Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois