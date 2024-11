Joliette accueillera le 20e Championnat mondial junior de pétanque en 2025

La Ville de Joliette sera l’hôte du 20e Championnat mondial junior de pétanque, un événement majeur qui réunira les jeunes talents de la pétanque du monde entier, du 4 au 8 août 2025.

Cet événement biennal prestigieux, qui se tiendra au parc Louis-Querbes, rassemblera les meilleurs joueurs de pétanque âgés de moins de 18 ans en provenance de 34 pays.

Le lancement des festivités débutera avec une cérémonie d’ouverture permettant aux différents pays de prendre part à la grande parade qui partira du centre-ville vers le parc Louis-Querbes. Il s’agira d’une occasion parfaite pour célébrer la diversité et l’esprit sportif des participants!

L'accès aux compétitions sera gratuit, permettant à tous de venir encourager ces jeunes athlètes qui représentent l'avenir de ce sport en plein essor à travers le monde. Les spectateurs assisteront ainsi à des matchs palpitants, tout en profitant d'animations qui viendront enrichir leur expérience.

Le maire, Pierre-Luc Bellerose, exprime son enthousiasme face à cette annonce : « C’est un véritable honneur pour notre ville d’accueillir cet événement qui rassemblera la jeunesse de l’élite sportive. Il s’agit d’une occasion unique pour mettre de l’avant cette discipline, mais également pour la faire découvrir à l’ensemble de la population joliettaine. »

Talents recherchés!

C’est le club Promotion de pétanque LM qui est à l'origine des démarches ayant mené au dépôt de la candidature de Joliette pour accueillir cette compétition d’envergure.

« Au nom de toute mon équipe, je tiens à remercier les élus municipaux, ainsi que le service des Loisirs pour leur confiance en notre événement. Leur appui nous est fort important », affirme Luc Lépine, président de Promotions de pétanque L.M. et directeur de la Fédération québécoise de pétanque.

Le club est à la recherche de jeunes talents pour former une équipe locale. Des séances d’entraînement et de préparation seront offertes par le club pour ceux qui souhaitent relever le défi et représenter la Ville.