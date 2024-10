Inauguration du parc de planche à roulettes au parc des Dalles

La nouvelle infrastructure pour les sports à roulettes, au parc des Dalles à Joliette sera inaugurée le samedi 19 octobre, de 9 h à 16 h. Toute la population est invitée à venir y participer.

« Nous sommes fiers d’offrir à la communauté un espace de qualité supérieure pour la pratique des sports à roulettes. Ce projet, issu d'une démarche participative impliquant les citoyens, deviendra un véritable lieu de rassemblement où la passion de la planche pourra s’épanouir pleinement. Il encouragera également l’activité physique, tout en renforçant le dynamisme et l’esprit communautaire de Joliette », déclare le maire, Pierre-Luc Bellerose.

Tout au long de la journée, Loisir et Sport Lanaudière sera présent avec sa remorque Ollie, équipée de planches et de casques, permettant aux petits et grands de s’amuser sur les rampes. Des démonstrations époustouflantes de professionnels, des compétitions palpitantes et des initiations à la planche à roulettes seront proposées par Atlas.

Un dîner hot-dog sera offert au profit de la Maison des Jeunes La Piaule. Pour ajouter du rythme à cette journée, le talentueux chansonnier Julien Belhumeur sera à bord du Mixbus et mettra l’ambiance avec ses meilleures chansons. Pour connaître la programmation détaillée, consultez le joliette.ca.

Rappelons qu’une rencontre consultative a été organisée auprès des jeunes Joliettaines et Joliettains pour accueillir leurs idées, besoins et attentes, permettant ainsi la concrétisation de ce projet. Cette réalisation d’envergure a été exécutée par la firme lanaudoise spécialisée, Papillon Skateparks, en collaboration avec Atlas, partenaire dans l’idéation du projet.