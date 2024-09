Succès sur toute la ligne pour les camps estivaux de MPM Hockey

C’est plus de 200 jeunes hockeyeurs de tous les calibres qui se sont donné rendez-vous au Centre Marcel-Bonin de Joliette du 5 au 16 août et à l’Aréna Familiprix de Saint-Gabriel du 21 au 22 août pour L’École de hockey Les Prédateurs, propulsée par MPM Hockey.

« Nous sommes vraiment très satisfaits de nos différents camps, mentionne avec fierté monsieur Mathieu Blanchard, président de MPM Hockey et directeur des camps. Nous avons vu des jeunes allumés, souriants et travaillants, accompagnés de parents tout autant collaboratifs et engagés envers leurs enfants », ajoute-t-il.

À Joliette, MPM Hockey a mis en place un camp de gardiens de but, un camp de Power Skating et un camp intensif d’une semaine.

À Saint-Gabriel, organisé en collaboration avec l’Association de hockey mineur (AHM) de l’endroit et le Centre sportif et culturel de Brandon, MPM Hockey a coordonné un camp de remise en forme qui s’adressait principalement aux membres de l’AHM.

Enfin, MPM Hockey invite tous les amateurs de hockey et de bonne musique à se procurer dès maintenant des billets pour son premier spectacle-bénéfice mettant en vedette la formation Salut Bob Gorgée, un hommage à Bob Bissonnette.

L’événement aura lieu le vendredi 18 octobre à la salle André-Hénault de Saint-Charles- Borromée.