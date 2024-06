Inauguration de nouvelles installations de loisir à Notre-Dame-des-Prairies

Le public est attendu en grand nombre à l’inauguration du nouveau du parc à planche à roulettes et de la piste à vagues, le 6 juillet prochain dès 12 h 30 au parc Amable-Chalut de Notre-Dame-des-Prairies. Familles, amis et passionnés de sports sont invités à participer à cet après-midi de célébration.

« Cet événement de grande envergure marque une étape importante dans notre engagement à offrir des installations de loisirs modernes et à encourager l'activité physique de nos familles. Je suis convaincue que ces nouvelles infrastructures récréatives auront pour effet d’améliorer la qualité de vie de bien des jeunes ! », souligne Suzanne Dauphin, mairesse de Notre-Dame-des-Prairies.

Ces nouvelles installations, au goût du jour, ont été conçues afin d’accueillir les amateurs et professionnels de tous âges et de tous niveaux. Elles offrent une variété d’obstacles et de modules adaptés aux besoins de toutes les générations et sont situées à un endroit central de la Ville où tout est à portée de main.

Une journée festive et bien remplie

À l’occasion de cette ouverture officielle, la Ville a le plaisir d'accueillir la compétition Atlas Open 2024, qui réserve au public des compétitions à la fois amicales et professionnelles. En plus des performances impressionnantes prévues par des invités de renom comme Éloic Thériault, d'autres personnalités marqueront leur présence, notamment le skateboarder Pierre-Yves Frappier et Félipé St-Laurent, qui décernera un prix coup de cœur lors des compétitions.

En ajout aux festivités, une offre alimentaire variée sera disponible sur place, incluant un barbecue tenu par la Boucherie Bellerose et la présence du dépanneur mobile Proxi. Le public pourra aussi profiter du prêt gratuit de planches à roulettes par la boutique Atlas Proshop et de BMX et trottinettes par la remorque Ollie de Loisir et Sport Lanaudière, incluant l’équipement de protection requis. De nombreux prix de présence seront également remis tout au long de l’événement.

Accès au site et stationnement

En raison des travaux qui seront en cours sur la 3e Avenue, un stationnement temporaire sera aménagé au parc Amable-Chalut, accessible via le boulevard Antonio-Barrette. Les autres stationnements incitatifs prévus seront à l’École des Sentiers, accessible via la 3e Avenue, au débarcadère de cette même école via la rue Jetté et au Carrefour culturel de Notre-Dame-des-Prairies (181, rue Curé-Rondeau), à quelques minutes de marche.