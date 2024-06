Le Club de Boxe Brandon brille au Championnat international Québec Open

Le Club de Boxe Brandon est revenu du Championnat international Québec Open 2024, qui se déroulait du 31 mai au 2 juin, avec six médailles. Cet événement de grande envergure a attiré plus de 500 participants et a compté 310 combats.

Neuf boxeurs du Club de Boxe Brandon se sont rendus à Québec.Trois d’entre eux ont combattu dans la catégorie Fun Box alors que six autres ont concouru dans la catégorie des 10 combats et moins.

Les honneurs pour les athlètes de Brandon

Les six athlètes ont tous décroché une médaille dans la catégorie des 10 combats et moins :

Alexis Paquin – Médaille d'or

Naomy Prescott – Médaille d'or

Alie Chartier – Médaille d'or

Mathieu Bellefleur – Médaille d'argent

Edouard Boucher – Médaille d'argent

Léo Joly – Médaille de bronze

Amélia Belmonte, Loic Lafortune et Zakaria Doukkali se sont également illustrés dans la catégorie Fun Box en livrant des performances remarquables face à leurs adversaires.

Le Club de Boxe Brandon a consolidé sa réputation sur la scène internationale, démontrant l'engagement, la discipline et le talent remarquables des boxeurs de la région de Lanaudière. Cet accomplissement témoigne de l'efficacité et de la qualité des entraînements offerts par l’entraîneur-chef Stéphane Marquis et l'entraîneur Michel Bastarache.