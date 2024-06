Près de 200 bénévoles pour la Grande Corvée Arbour du Camp Papillon

Le 25 mai, la Grande Corvée Arbour du Camp Papillon s’est déroulée à Saint-Alphonse-Rodriguez, rassemblant près de 200 bénévoles principalement issus de divers corps de métier.

Cet événement annuel, crucial pour la préparation du camp avant l'arrivée des jeunes en situation de handicap, a vu ces travailleurs offrir généreusement leur temps et leurs compétences.

Un site et des installations bien entretenus

L'édition de cette année a été marquée par la réalisation de nombreux projets de rénovation et d'aménagement. Les bénévoles ont notamment travaillé sur la réfection des toitures, effectué plusieurs travaux électriques, refait un ponceau, effectué des travaux de d’électricité, de plomberie, de ventilation et de terrassement. Chaque contribution a joué un rôle essentiel pour assurer que le Camp Papillon soit prêt à accueillir ses campeurs dans les meilleures conditions possibles.

Un engagement exemplaire des bénévoles

Nous devons le succès de cette journée à Christian et Michaël Arbour, de Les Entreprises Christian Arbour, véritables piliers de l'événement. Leur rôle dans l'organisation et la mobilisation des participants a été essentiel. L’engagement bénévole de tous les entrepreneurs et de leurs équipes témoigne d’un véritable esprit de communauté et d’attachement au Camp Papillon. Merci Les Entreprises Christian Arbour, FM Électrique, Bellemare Couvertures, Construction Déziel, Vitrerie Joliette, Thermomax, PDG Terrassement, Maçonnerie PL, Spec 360, Plomberie Joliette, Philippe Gagnon Construction, Martin Lafrenière Excavation, Le groupe Patrick Morin, Lou-Tec Joliette, Teamsters 1999 et Aluquip. Notons également la participation de nombreux amis du Camp Papillon et des élèves du programme POM de l’École de L’Érablière de Saint-Félix- de-Valois.

Un témoignage de solidarité et d'inclusion

Grâce au travail acharné de tous les bénévoles, le Camp Papillon est fin prêt à offrir des séjours plein air mémorables et enrichissants à ses campeurs en situation de handicap. La direction du camp exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui ont contribué, que ce soit par leur présence, leurs compétences, ou leurs dons de matériaux et de services.