Saint-Félix-de-Valois inaugure le parc du Faubourg

Saint-Félix-de-Valois a officiellement inauguré le parc du Faubourg le 23 mai en présence de Éric Généreux et Hugues Généreux des Entreprises Généreux, Jean-Paul Léger et Véronique Léger de Construction Jean-Paul Léger et Fils, partenaires du projet. Des citoyens du quartier, ainsi que des amateurs de pétanque étaient également présents pour profiter des installations et marquer cette inauguration autour d’un café.

Aménagé à l’intersection de la rue Henri-L.-Chevrette et de la rue Girard, ce nouveau parc de quartier propose un module de jeu 5 à 12 ans, des balançoires, un air de pique-nique et une allée de gravier pour la pétanque.

« 2024 est une grande année pour le développement de nos parcs de quartier, mentionne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois. Le parc du Faubourg s’est matérialisé rapidement grâce à l’appui significatif de Faubourg St-Félix inc. et leur contribution dans l’aménagement du site, ainsi que par la cession des terrains en contribution aux fins de parc. »

Ce projet répond également à des demandes des citoyens, ainsi qu’aux différents plans d’action de la planification stratégique de développement durable, de la démarche Municipalité amie des ainés (MADA), ainsi que de la politique familiale.

Faubourg St-Félix inc. est le promoteur du développement résidentiel du quartier et est formé des Entreprises Généreux, ainsi que Construction Jean-Paul Léger et Fils.

« Nous sommes heureux d’avoir contribué à l’aménagement de ce parc. Il vient répondre à une demande des citoyens du secteur et contribue à la qualité de l’aménagement du quartier. » - Éric Généreux et Jean-Paul Léger – Faubourg St-Félix inc.