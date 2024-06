La Ville de SCB dépose une offre d’achat pour un centre aquatique

Le conseil municipal de la Ville de Saint- Charles-Borromée (SCB) a autorisé, par voie de résolution, les démarches en vue de l’acquisition du centre aquatique. Plus de 1.4 M$ seront investis dans cette nouvelle infrastructure sportive de proximité, au service du sport pour le plus grand plaisir des Charlois déjà conquis.

« Nous sommes très heureux de cette acquisition qui va très bientôt se confirmer et faire entrer dans le giron municipal ce bâtiment hautement apprécié des citoyens et des usagers de la région. Nous savons que c’est une bonne décision. Rien n’a été laissé au hasard. Nous avons réalisé une analyse fine des besoins et de l’évolution des pratiques aquatiques sur notre territoire, afin de garantir le succès de cette transaction majeure », a commenté le maire de SCB, M. Robert Bibeau.

Située en plein cœur du pôle santé, la piscine deviendra effectivement un équipement municipal permettant d’agrandir le panier de service de la Ville. L’équipe municipale souhaite conjuguer l’expérience et l’approche à dimension humaine des propriétaires actuels, tout en anticipant les besoins futurs d’une ville de plus de 16 000 habitants. On sait déjà que l’offre aquatique s’adressera aussi bien aux familles, aux écoles, qu’aux résidences pour personnes âgées et à d’autres partenaires du milieu de la santé. Ce lieu sera aussi le moteur vers le modèle éprouvé du « centre aqualudique », s’appuyant sur une offre qualitative pour l’apprentissage, l’éveil, la mise en forme et la discipline de la natation.

Ce projet bénéficie d’un montage financier respectueux de la capacité de payer des contribuables et d’une synergie de savoir-faire pour le mener à bien. En effet, la Ville pourra compter sur l’expertise des propriétaires actuels pour la première année de transition, lui permettant ainsi de greffer le centre aquatique à ses autres bâtiments municipaux, alors que Mme Joëlle Lasalle et M. Pierre Labelle pourront bénéficier d’une retraite bien méritée en 2025.

Offre aquatique à coût raisonnable

Le maire est ravi de pouvoir cocher une autre action du Plan stratégique 2021-2030, notamment celle de « Saisir les opportunités afin d’organiser le développement urbain de manière à favoriser les accès à l’eau.» « L’objectif du conseil municipal est d’offrir à nos jeunes et moins jeunes une nouvelle offre aquatique de qualité à un coût compétitif. Les Charlois ont un lien fort avec cette piscine et nous privilégions de maintenir une infrastructure existante et fonctionnelle pour une fraction du prix d’une installation neuve... La vente à une entité privée ou la fermeture aurait mis en péril l’ensemble des activités aquatiques régionales. L’acquisition par la Ville est une réponse responsable pour la ville enviable et pour le maintien d’une offre aquatique de qualité et à un coût compétitif », relate le maire.

Soulignons que le centre aquatique sur la rue Wilfrid-Ranger constitue présentement la principale infrastructure utilisée par les résidents charlois pour leurs activités aquatiques, loin devant la piscine du cégep de Joliette.

Les revenus générés par la location des heures de natation devraient permettre d’autofinancer ses frais de fonctionnement, alors que l’immeuble s’ajoute à un cadre déjà favorable pour le maintien de ses actifs. Notons par ailleurs que ce bâtiment permettra de faire rayonner le projet structurant pour la communauté au-delà des limites charloises.

Avant de procéder au dépôt de son offre d’achat, un processus de vérification diligente en bonne et due forme a été mis en marche, incluant l’évaluation et l’inspection du bâtiment ainsi que l’inspection des installations aquatiques et toute autre vérification légale et comptable standard.