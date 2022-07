La plage Léo-Jacques à L'Assomption maintenant ouverte pour la baignade

La plage du parc Léo-Jacques à L'Assomption est désormais accessible pour les baigneurs mais aussi pour ceux et celles qui souhaitent utiliser le circuit canotable.

Le parc Léo-Jacques propose aux Assomptionnistes un accès à une plage sécuritaire et où il fait bon se rafraîchir lors des journées chaudes.

Des centaines de mètres de plage sont disponibles pour faire plusieurs activités. Des aires de repos sont aussi aménagées le long du parc avec plusieurs tables à pique-nique.

Il est également possible de faire la location d'un Geebee sur place, de louer une planche à pagaie et de réserver pour le circuit canotable.

Baignade

La baignade est seulement autorisée à l'intérieur de la zone prévue à cet effet. Les utilisateurs de la plage doivent se conformer aux directives des sauveteurs et du personnel

La consommation d'alcool ou de cannabis interdite et il est interdit de plonger. Les objets gonflables ne sont pas acceptés sur le site (à l'exception des vêtements de flottaison).

Un sauveteur est également sur place pour s'assurer de la sécurité de tous de 10 h à 12 h, de 12 h 30 à 14 h et de 14 h 20 à 17 h.

Il est toujours possible de s'informer sur la qualité de l'eau en visitant le storymaps.arcgis.com/stories/ffab69c8431b4e52b3ae0cfc365a66c0?fbclid=IwAR3ZAF-aw3oYidj63oJ6xtmxWucRB02HV-1aqu4bTbKpH5210fE_DvGW-h4

Circuit canotable

Il est désormais possible d'explorer les berges de la rivière L’Assomption sur un circuit de 12 km à bord de vos propres embarcations. Un service de location de canots et de kayaks est également offert.

Le départ se fait au Parc Léo-Jacques (257, boulevard Barret). Une navette vous amènera au point de départ du circuit dans le secteur Saint-Gérard-Majella.

Le circuit canotable se fait les samedis et dimanches jusqu'au 25 septembre 2022. Les départs sont prévus à 9 h, 12 h 30 et 15 h. Les embarcations disponibles pour la location sont constituées de 8 canots, 6 kayaks simples, 2 kayaks doubles et 6 planches à pagaie (location gratuite).

Le coût est de 30$ par embarcation et pour la navette c'est 15$. Le paiement se fait sur place par carte de débit ou crédit seulement.

Pour information et réservation vous pouvez appeler au 514 209-2123.