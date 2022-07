Feu vert pour la patinoire couverte réfrigérée à Saint-Félix-de-Valois

Les travaux sont présentement en marche pour la construction de la patinoire couverte réfrigérée à Saint-Félix-de-Valois.

Pour cette raison, une partie du parc Pierre-Dalcourt est fermée durant la période du chantier qui devrait se terminer durant l’hiver 2023.

« Nous sommes très heureux que ce projet souhaité depuis plus de 20 ans se réalise. Aujourd’hui nous voulons mettre en valeur les partenaires qui se sont lancés dans l’aventure avec nous, des entreprises bien implantées dans la communauté », souligne Audrey Boisjoly, mairesse de Saint-Félix-de-Valois.

Travaux

Les travaux se sont amorcés le 28 juin dernier. Les premiers coups de patin devraient pouvoir se faire au cours de l’hiver et la structure du toit serait complétée au printemps 2023.

La majorité des plateaux sportifs et infrastructure du parc demeurent accessibles durant les travaux. La Municipalité demande de privilégier l’utilisation du stationnement du parc de Planche à roulettes accessible via le chemin de Joliette (131) durant le jour.

Une grande section du parc Pierre-Dalcourt a été fermée pour permettre le déplacement des modules de jeu qui seront réinstallés au cours des prochaines semaines.

Selon l’évaluation de notre installateur, les jeux devraient être accessibles à nouveau pour les vacances de la construction.

Partenariats

Après l’annonce du financement de 2,1 M$ du gouvernement du Québec et du gouvernement du Canada par le programme PAFIRS la Municipalité est fière de présenter ses ambassadeurs tels que Plastiques GPR Inc., la Caisse Desjardins de Joliette et le Centre de Lanaudière.

« Nous sommes fiers d’investir dans cet important projet qui rejoint nos priorités, soit la jeunesse et les saines habitudes de vie. Cette infrastructure de grande qualité, accessible à l’année, donnera les moyens à tous les jeunes d’être actifs, engagés et ainsi leur permettre d’atteindre leur plein potentiel », mentionne Joël Landry, directeur général de la Caisse Desjardins de Joliette et du Centre de Lanaudière.

D'autres ambassadeurs ont aussi permis de réaliser ce projet tels que les restaurants Benny&Co., le Groupe Bibeau, les industries UDACO, Syri Stainless et Trouw Nutrition, maison mère de Poirier Bérard Ltée et du Couvoir Ramsay.

« Nous avons sollicité des entreprises établies de longue date dans la Municipalité et qui ont, pour la plupart, célébré leur soixantième anniversaire au cours des dernières années. Nous sommes très fiers de leur implication dans le projet, les partenariats privés étaient l’un des éléments clés pour obtenir le financement des gouvernements », ajoute Audrey Boisjoly.

Photo: Caroline Baril, Industries UDACO; Richard Sénéchal, Trouw Nutrition; Jean-Robert Laporte, Desjardins; Evan Murray, Desjardins; Audrey Boisjoly, Saint-Félix-de-Valois; Dany Belleville, Plastiques GPR Inc.; Gino Belleville, Plastiques GPR Inc.; Claudia Syri, Syri Stainless; Francis Carrière, Syri Stainless; Alexandre Syri, Syri Stainless; Nathalie Bibeau, Groupe Bibeau; Yves Benny, Benny&Co.; Vincent Benny, Benny&Co.