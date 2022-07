Des athlètes de Lanaudière à la 55e Finale des Jeux du Québec

Il ne reste que quelques jours avant la Finale des Jeux du Québec de cet été qui se déroulera à Laval, où la délégation de Lanaudière sera fièrement représentée par près de 170 athlètes, répartis dans 13 disciplines sportives.

Les qualifications des athlètes sont maintenant terminées et l’engouement pour la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval 2022 qui aura lieu du 22 au 30 juillet se fait sentir.

Pour s’assurer qu’ils vivent une expérience mémorable, les jeunes seront accompagnés par une quarantaine d’entraîneurs et d’accompagnateurs. De plus, des missionnaires seront présents pour encadrer et encourager les participantes et les participants.

Loisir et Sport Lanaudière, l’organisme régional qui coordonne la participation de la délégation des Jeux du Québec pour Lanaudière, a mandaté Laurent Coué comme chef de délégation.

Une réunion pour les entraîneurs et les accompagnateurs s’est déroulée le 7 juillet dernier, afin de leur transmettre les informations importantes et distribuer les uniformes officiels aux athlètes.

De plus, une rencontre d’information pré-départ destinée aux parents et aux athlètes se déroulera le 14 juillet à 19h30 à l’école secondaire des Rives de Terrebonne.

Pour de plus amples informations, communiquez avec Laurent Coué, chef de délégation, au 450-588-4443 poste 121 ou au [email protected]

Consultez notre page Facebook facebook.com/jdq.lan pour avoir des nouvelles de nos jeunes athlètes et tout savoir sur leurs performances.