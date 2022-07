Des activités à Lavaltrie pour la semaine de la Prévention de la noyade

La Semaine nationale de la prévention de la noyade aura lieu du 17 au 23 juillet et pour l'occasion, plusieurs activités gratuites auront lieu au Complexe aquatique Desjardins, situé au parc Gérard-Lavallée à Lavaltrie.

Les 17, 19 et 23 juillet : Venez affronter un sauveteur et participez à l'activité Défi ton sauveteur. Un citoyen peut défier un sauveteur sur une quel conte distance et style de nage.

Les 17, 19 et 23 juillet : Apprenez-en davantage sur les comportements sécuritaires aux abords des installations aquatiques pendant un quiz fort divertissant.

Les 18 et 22 juillet : Les sauveteurs démontreront ce qu'il faut faire lorsqu'il advient un cas de colonne (personne se blessant au niveau de la colonne vertébrale).

Les 19, 21 et 22 juillet : Cours de natation pour adultes gratuit.

Le 20 juillet : Les sauveteurs démontreront ce qu’il faut faire lorsqu’une victime est submergée dans l’eau et qu’elle est en arrêt respiratoire. Les sauveteurs procéderont ainsi à une démonstration du RCR.

Le 21 juillet : GRAND NAGE-O-THON. L'objectif de cet événement-bénéfice est d’amasser des fonds pour le programme Nager pour survivre de la Société de sauvetage du Québec. Tout le monde peut participer, que vous soyez nageur olympique ou débutant.Ce programme a pour but d’offrir gratuitement des cours aux enfants dès la 3e année du primaire afin qu’ils puissent :

S’orienter à la surface de l’eau après une chute inattendue;

Se maintenir à la surface et repérer un lieu sûr. Nager sur place pendant 1 minute;

Nager vers un endroit sécuritaire. Nager sur 50 mètres.

Le 23 juillet (à 15 h) : Atelier de réanimation cardiorespiratoire. Des sauveteurs vous présenteront de quelle manière les gestes à poser sauvent des vie.

Tout au long de la semaine, des prix de présence seront tirés au sort et un quiz au sujet de la réglementation entourant le sauvetage sera proposé aux enfants et aux adultes.

Pour en savoir plus visitez le ville.lavaltrie.qc.ca/info/actualites/activite/semaine-de-prevention-de-la-noyade