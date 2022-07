Les frères et soeurs Ibanez dominent en haltérophilie canadienne

Une fois de plus, les frères et soeurs Brayan et Emily Ibanez, de Chertsey, continuent de marquer l'histoire de l'haltérophilie canadienne.

La semaine passée, Brayan a participé au championnat national des États-Unis, dans la catégorie de poids des -81kg. Une première pour le jeune homme.

Il a dominé son groupe avec beaucoup d'aisance en ayant 9 kg d'avance sur la deuxième place. Ce championnat lui a servi à mesurer ses performances pour les Jeux olympiques de Paris 2024.

Résumé de ses performances

Arraché : 132 kg ;

Épaulé-jeté : 153 kg ;

Total olympique : 285 kg.

Brayan finit sa saison au championnat panaméricain de moins de 17 ans avec deux médailles d'or et une médaille d'argent. Pour le championnat du monde des moins de 17 ans, il termine avec deux médailles de bronze.

Il remporte également une médaille d'or et deux médailles de bronze au championnat canadien senior. Cette amélioration de 47 kg à son total olympique lui donne accès au championnat panaméricain senior et junior.

Emily Ibanez

Emily Ibanez s'est fait aussi remarqué à ce championnat. Elle a dominé sa catégorie avec 39 kg d'avance sur la deuxième place et ce, avec une performance de 63 kg à l'arraché et 85 kg à l'épaulé-jeté.

Ce total de 148 kg lui a permis de se qualifier pour les championnats du monde jeunesse de 2023, à seulement 11 ans.

La jeune athlète finit donc la saison avec neuf médailles d'or. Elle a aussi une amélioration de 48 kg à son total olympique, ce qui lui ouvre les portes du championnat mondiale jeunesse d'haltérophilie.

Ces deux enfants de Chertsey partiront cette semaine pour un camp d'entraînement à Toronto, où ils prépareront la prochaine saison de compétition qui commence le mois de septembre.

Leurs entraîneurs Abigail Guerrero et Ciro Ibanez se disent très heureux et fiers de leurs résultats tant au niveau national qu'international. Ils récoltent ainsi 18 médailles d'or, une médaille d'argent et quatre médailles de bronze.