Quoi faire dans la région lors de la Fête du Canada?

Le 1ier juillet, les citoyens de la grande région de Joliette pourront profiter de plusieurs activités pour célébrer la Fête du Canada. Si vous n’avez pas encore de plan, voici quelques suggestions de spectacles et d'activités en famille à ne pas manquer.

La Fête du Canada à Rawdon

Animation, jeux géants, la tente à lire, le Marché de Rawdon avec ses artisans et producteurs, spectacles des groupes That 90's Band et Heart of Stone, feux d'artifices.

Où: Plage municipale

Quand: à partir de 17 h

L'événement Cultura | Expo Rive-Nord

Exposition agricole, exposants gourmands, métiers d’arts,

spectacles de Richard Pellan, de Marie-Denise Pelletier et d'Audrey-Louise de Star Académie, animations spontanées, braderie, jeux, concours de bovins et plus encore.

Où: Au centre-ville de L'Assomption

Quand: de 10h à 22 h

Festival de Lanaudière

Le deuxième concert de l'édition 2022 convie les évocations subtiles de Debussy, le génie expressionniste de Bartók, Ravel et ses rythmes ensorcelants et la grande Hilary Hahn dans le Concerto pour violon de Dvořák. Une soirée aux couleurs de l’OSM, de l’été, et de Lanaudière.

Où: Amphithéâtre Fernand-Lindsay à Joliette

Quand: 20 h