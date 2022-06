Fermeture temporaire de la plage Saint-Jean-Bosco

La Ville de Saint-Charles-Borromée informe ses citoyens que la plage Saint-Jean-Bosco sera fermée pour une durée indéterminée.

Le site ne permet plus d’assurer une baignade sécuritaire en raison d’une érosion soudaine de la berge. La Ville travaille activement à trouver des solutions pour corriger la situation rapidement.

Un phénomène soudain

Avec la crue des eaux printanières, conjuguée aux changements climatiques et à la fréquence des événements météo extrêmes, la morphologie de la plage a été fortement et soudainement modifiée.

Initialement, la pente de la plage était douce et permettait aux petits et aux grands de toucher le fond lors de la baignade. Toutefois, cette pente est maintenant beaucoup plus abrupte, ce qui amène les baigneurs à perdre pied rapidement. Cette situation peut compromettre la sécurité des utilisateurs.

Des alternatives pour se rafraichir

Plusieurs alternatives s’offrent aux citoyens désirant se rafraichir. Par exemple, les citoyens peuvent profiter des jeux d’eau du parc Saint-Jean-Bosco, ainsi que de ceux du parc Casavant-Desrochers.

Également, la plage Maria-Goretti est ouverte et accessible à la baignade. Toutefois, les enfants du camp de jour seront présents à partir de la semaine prochaine, ce qui pourrait augmenter l’achalandage en semaine.

Des sauveteurs supplémentaires seront en poste pour assurer la sécurité de tous les utilisateurs. La zone de baignade sera également agrandie, afin de permettre à un maximum de personne de se rafraichir en même temps.