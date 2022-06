Un terrain à surface synthétique pour l’école secondaire Thérèse-Martin

La direction du Centre de services scolaire des Samares (CSSS) et la Ville de Joliette sont heureuses d’annoncer que le projet de terrain sportif à surface synthétique pour l’école secondaire Thérèse-Martin a été retenu par le gouvernement dans le cadre du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives scolaires et d'enseignement supérieur (PSISRSES).

Cette nouvelle infrastructure permettra aux élèves et aux citoyens d’avoir de nouvelles occasions de bouger et de s’amuser sur notre territoire. Les estimations réalisées en décembre 2021 projettent un investissement évalué à plus de 4,3 M $.

De ce nombre, un montant estimé de 2,7 M $ proviendrait du gouvernement tandis que le CSSS financera approximativement 127 000 $ et la Ville de Joliette environ 1.2 M $. Les appels d’offres sont à venir pour la réalisation du projet et compte tenu du contexte actuel du marché de la construction au Québec, il est possible que ces montants soient revus.

Le terrain à surface synthétique viendra remplacer un terrain naturel déjà existant dans la cour de l’école secondaire Thérèse-Martin et sera aménagé pour la pratique du soccer et du football.

Une surface synthétique a notamment comme avantage de prolonger la saison pour les sportifs puisqu’elle reste praticable dans de meilleures conditions plus longtemps. Il est prévu de débuter les différents travaux liés à ce projet au cours du printemps 2023.

«En offrant des infrastructures de qualité nous favorisons la réussite de nos élèves et permettons ces derniers de s’épanouir dans des environnements modernes et au goût du jour. Cette collaboration avec la Ville de Joliette vient répondre aux besoins exprimés tout en offrant ce qu’il y a de mieux à notre communauté», mentionne Nancy Lapointe, directrice générale.

Rappelons qu’un terrain synthétique est déjà en place à l’école secondaire Barthélemy-Joliette, ce nouveau projet vient bonifier l’offre de service dans la communauté.

«C’est une excellente nouvelle pour Joliette. Ce projet est une action concrète s’inscrivant dans notre volonté de développer un pôle sportif comptant des infrastructures modernes au bénéfice des Joliettaines et des Joliettains», mentionne Pierre-Luc Bellerose, maire de Joliette.