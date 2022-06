Quoi faire dans la région lors de la Fête nationale du Québec?

Les 23 et 24 juin, les citoyens de la grande région de Joliette pourront profiter de plusieurs activités pour célébrer la Fête nationale du Québec. Si vous n’avez pas encore de plan, voici quelques suggestions de spectacles et d'activités en famille à ne pas manquer.

MRC de Joliette:

Fête nationale à Crabtree

Vente de hot-dog, animation, jeux gonflables, cabine photographique, spectacles de musique traditionnelle, du groupe L'Arsenal et spectacle hommage aux aînés et feux d'artifices.

Où: Parc Denis-Laporte

Quand: Le 23 juin à partir de 16 h

Fête nationale à Joliette

Repas hot-dogs, camions de cuisine de rue, spectacles de Mélisandre et de Marie-Mai et feux d'artifices.

Où: Parc Louis-Querbes

Quand: Le 23 juin à partir de 18 h

Fête nationale à Notre-Dame-des-Prairies

Jeux gonflables, jongleurs de rue, spectacle du groupe Germaine Trad et Petit Québec et feux d'artifices.

Où: Parc des Champs-Élysées

Quand: Le 23 juin à partir de 17 h

Fête nationale à Notre-Dame-de-Lourdes

Jeux gonflables, dessins d'enfants, tirage, spectacle du groupe Pur sang québécois et feux d'artifices.

Où: Parc des Loisirs

Quand: Le 24 juin à partir de 15 h

Fête nationale à Saint-Charles-Borromée

Jeux gonflables, atelier de danse, camions de cuisine de rue, spectacle du groupe les Campagnards et feux d'artifices.

Où: Parc Saint-Jean-Bosco

Quand: Le 23 juin à partir de 16 h

Fête nationale à Sainte-Mélanie

Chorale de l'église, kiosque, kermesse, spectacles, feu de joie et feux d'artifices.

Où: Parc des Sables

Quand: Le 24 juin à partir de 10 h

Fête nationale à Saint-Thomas

Jeux, concours et sport

Où: Terrain des loisirs

Quand: Le 23 juin à partir de 9 h

Jeux d'habileté, jeux d'eau bingo, jeux gonflables, rallye thématique, tournoi de soccer, spectacle de Michel Verdon et du groupe Les Artifailles et feux d'artifices.

Où: Terrain des loisirs

Quand: Le 24 juin à partir de 13 h

MRC de D'Autray:

Fête nationale à Lavaltrie

Jeux, animation, kermesse, camions de cuisine de rue, spectacles de Julien Belhumeur et Vincent Vallières et feux d'artifices.

Où: Parc Gérard-Lavallée

Quand: Le 23 juin à partir de 15 h

Fête nationale à Lanoraie

Messe, activités pour tous, marché public, jeux pour enfants, murale collective, barbecue, mini-golf, jeux gonflables, spectacle du groupe de musique Les bleus pastels, feux d'artifices et feu de joie,

Où: Parc Jean-Bourdon

Quand: Le 24 juin à partir de 10 h 30

Fête nationale à Saint-Barthélemy

Cabine photographique, distribution de collations, atelier de maquillage, jeux gonflables, feu de joie, spectacle d'artistes locaux et feux d'artifices.

Où: Parc des Loisirs de Saint-Barthélemy

Quand; Le 24 juin à partir de 14 h

Fête nationale à Sainte-Élisabeth

Concours de dessin, dîner hot-dogs, chasse aux trésors, jeux questionnaire, jeux d'eau, activité de bricolage, jeux gonflables, kiosque, atelier de lecture et de maquillage, spectacles et feux d'artifices.

Où: Parc Primevère

Quand: Le 24 juin à partir de 11 h

Fête nationale à Saint-Gabriel

Concours de pavoisement, fabrication de drapeaux du Québec, jeux gonflables, tatouages temporaires, spectacle de Rock Patente et feux d'artifices.

Où: Plage municipale

Quand: Le 24 juin à partir de 14 h

Fête nationale à Saint-Ignace-de-Loyola

Messe, jeux gonflables, rallye à vélo, tournoi de poches, spectacle du groupe Les dépareillés et feux d'artifices.

Où: Parc Albert St-Martin

Quand: Le 24 juin à partir de 9 h

MRC de L'Assomption:

Fête nationale à L'Assomption

Murale collective, activité de bricolage, atelier de lecture et de maquillage, spectacle pour enfants par Henri Godon et spectacles de musique du groupe Les Tireux d'Roches et Dumas et feux d'artifices.

Où: Parc Léo-Jacques

Quand: Le 23 juin à partir de 16 h 30

MRC de la Matawinie:

Fête nationale à Chertsey

Atelier de maquillage, jeux gonflables, distribution de drapeaux, spectacle du groupe Vilain Pingouin et feux d'artifices.

Où: Stationnement sur l'avenue de l'amitié

Quand: le 24 juin à partir de 15 h

Fête nationale du Québec à Entrelacs

Pique-nique, atelier de maquillage, lecture de contes, création de chansons, fabrication de drapeaux du Québec, danse en ligne, spectacle du groupe de musique Les Jacks, feux d'artifices et feu de joie.

Où: Parc des nénuphards

Quand: Le 24 juin à partir de 12 h

Fête nationale à Notre-Dame-de-la-Merci

Jeux questionnaire, atelier de maquillage, jeux pour enfants, atelier de lecture, jeux gonflables, spectacle du groupe Mythes et Légendes, feux d'artifices et feu de joie.

Où: Halte routière

Quand: Le 24 juin à partir de 15 h 30

Fête nationale à Rawdon

Méchouis, kiosque alimentaire, tente à lire, animation et jeux de société géant avec Randolph, spectacles des Pères Pétus et de Passe-moé la puck, Hommage aux colocs et feux d'artifices.

Où: Plage municipale

Quand: Le 23 juin à partir de 17 h

Fête nationale à Saint-Alphonse-Rodriguez

Souper des restaurateurs, spectacle À fleur de Lys et feux d'artifices.

Où: Centre communautaire rodriguais

Quand: Le 23 juin à partir de 16 h

Atelier de maquillage, jeux gonflables, portrait des citoyens, spectacles et feux d'artifices.

Où: Centre communautaire rodriguais

Quand: Le 24 juin à partir de de 15 h

Fête nationale à Saint-Côme

Chansonniers, dj mobile, jeux pour enfants, spectacle du groupe de musique Traversion en fusion et feux d'artifices.

Où: Parc de l'harmonie

Quand: Le 24 juin à partir de 13 h

Fête nationale à Saint-Damien

Jeux gonflables, souper hot-dogs, tournoi de pétanques et de fer, concours de chant, spectacle de Simon Morin, feu de joie et feux d'artifices.

Où: Centre des loisirs de Saint-Damien

Quand: Le 24 juin à partir de 16 h

Fête nationale à Saint-Donat-de-Montcalm

Concours de bricolage, animation ambulante, spectacle de Steve Provost et feux d'artifices.

Où: Place Saint-Donat

Quand: Le 24 juin à partir de 12 h

Fête nationale à Sainte-Émélie-de-l'Énergie

Atelier de maquillage, jeux d'habileté, animation sur échasses, repas hot-dogs, jeux gonflables, spectacles, feu de joie et feux d'artifices.

Où: Terrain des sports

Quand: Le 24 juin à partir de 13 h 30

Fête nationale à Saint-Félix-de-Valois

Jeux gonflables, camions de cuisine de rue, animation ambulante, kiosque, distribution de drapeaux, feu de joie, spectacle du groupe Québec Rock et feux d'artifices.

Où: Parc Pierre-Dalcourt

Quand: Le 23 juin à partir de 15 h

Fête nationale à Saint-Jean-de-Matha

Animation ambulante, magicien, jeux gonflables, souper hot-dogs, feu de joie, spectacle de Mathieu Provençal et de musique traditionnelle et feux d'artifices.

Où: Parc Donat-Gadoury

Quand: Le 23 juin à partir de 15 h

Fête nationale à Sainte-Marcelline-de-Kildare

Kiosque, atelier de maquillage, jeux gonflables, volée de cloches, barbecue, spectacle du groupe P'tit moulinet du groupe Baqqhus, feux d'artifices.

Où: Parc de l'Étang

Quand: Le 23 juin à partir de 15 h

Fête nationale à Saint-Michel-des-Saints

Atelier de maquillage et de magie, distribution de ballons, jeux d'eau, feu de joie, spectacle du groupe Ste-Cécile et feux d'artifices.

Où: Parc des loisirs Serge-Dessureault

Quand: Le 23 juin à partir de 19 h

Fête nationale à Saint-Zénon

Activité de bricolage, exposition, souper hot-dogs, atelier de danse et feux d'artifices.

Où: Salle municipale de Saint-Zénon

Quand: Le 24 juin à partir de 10 h

MRC de Montcalm:

Fête nationale à Sainte-Julienne

Atelier de maquillage, jeux gonflables, jeux d'habileté, spectacle pour enfants, performance du groupe La veste du loup et de Daniel Boucher, feu de joie et feux d'artifices.

Où: Parc Quatre-vents

Quand: Le 23 juin à partir de 16 h

Fête nationale à Saint-Esprit

Camions de cuisine de rue, concours de dessins, jeux gonflables, feu de joie, spectacle du groupe Les fils du diable et feux d'artifices.

Où: Parc de la Rivière

Quand: Le 23 juin à partir de 17 h

Fête nationale de Saint-Lin-Laurentides

Atelier de maquillage, dîner hot-dogs, activité pour enfants, spectacles des groupes Les deux gars du coin et de Lendemain de veille, feu joie et feux d'artifices.

Où: Salle Opale et centre sportif

Quand: Le 23 juin à partir de 13 h



Fête nationale à Saint-Calixte

Crèmerie mobile, jeux gonflables, kermesse, jeux d'eau, murale collective, repas hot-dogs, spectacle du groupe Les chiens de ruelles.

Où: Parc Céline Gaudet

Quand: Le 24 juin à partir de 11 h

Fête nationale à Saint-Jacques

Atelier de maquillage, jeux d'eau, jeux gonflables, promenade à vélo, tournoi de volleyball et de pétanques, atelier de danse, spectacles de Réjean Goyette, Jérôme Couture et de Carl Cadorette et feux d'artifices.

Où: Parc Aimé-Piette

Quand: Le 24 juin à partir de 10 h

Fête nationale à Saint-Liguori

Murale collective, maquillage, jeux gonflable, randonnée, soccer-bulle, tournoi de pétanques et de volleyball, zoothérapie, spectacle du duo Chamberland-Pellan et du groupe Ste-Cécile, feu de joie et feux d'artifices.

Où: Terrain des loisirs

Quand: Le 24 juin à partir de 10 h 30