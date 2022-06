Communication maintenue avec le Mont Everest pour des élèves du primaire

Deux écoles primaires ont établi une communication live inspirante avec l'alpiniste Stéphane Rousseau lors de sa grimpée du Mont Everest, le plus haut sommet du monde.

Les élèves de l'école Sainte-Anne à Saint-Cuthbert et de l'école Dusablé à Saint-Barthélemy ont ainsi pu vivre une leçon de persévérance immersive tout en encourageant à leur tour l'alpiniste dans sa grimpée.

Père de deux élèves de l’école Sainte-Anne et membre du conseil d’établissement, Stéphane Rousseau a permis à ce projet peu commun de connecter Lanaudière au Fameux Mont Everest d'une hauteur de près de 8849 mètres, au moment-même de son ascension.

Ainsi, par l’entremise d’appels vidéo, de communications téléphoniques et de publications personnelles via sa page Facebook, les élèves tout comme les membres du personnel on pu prendre part à son exploit en l'accompagnant virtuellement tout au long de son aventure.

« Lors des moments difficiles, ce sont les étoiles d’émerveillement dans les yeux des enfants qui m'ont poussé à aller plus loin », a confié l'alpiniste.

Les élèves avaient de plus pris soin de signer une affiche que l'homme a apporté avec lui pour l'encourager dans son épreuve et qu'il a brandie en image à son ascension, soulignant que celle-ci a bel et bien fait partie intégrante de sa victoire.

De retour à Saint-Cuthbert, Stéphane Rousseau a reçu un accueil chaleureux en étant honoré et applaudi par tous l'attendant avec impatience.

À travers cette initiative, le message transmis aux jeunes est de les encourager à se donner des objectifs personnels et d'oser tout tenter pour les atteindre. Selon l'alpiniste, tout est possible, à n’importe qui et c'est pourquoi il faut persévérer.

Inspirés par cet exploit, les élèves de l’école Sainte-Anne se sont lancé un défi à vivre tous ensemble en compagnie de M. Rousseau lors d'une activité qu'ils mèneront le 14 juin prochain.