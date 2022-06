Visiter Lanaudière avec les navettes «Bonjour Nature»

Le Challenge CJELA organisé par le Carrefour jeunesse-emploi L'Assomption est de retour dans Lanaudière et se tiendra le 11 juin prochain, de 11 h à 16 au parc Maurice-Richard de Repentigny. L’événement, qui en est à sa 3e édition a pour but de faire bouger les jeunes et d’encourager un mode de vie sain et actif. À travers cet événement ...