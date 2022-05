Première chaise Joëlette acquise par un Parc régional Lanaudois au Québec

Par l'acquisition d'une chaise Joëlette, la Régie intermunicipale du Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles font de lui le premier du Québec a en posséder, permettant ainsi la pratique de la randonnée aux personnes à mobilité réduite à travers ses sentiers.



Grâce à l’aide financière de l’Association québécoise du loisir pour les personnes handicapées (AQLPH) qui a octroyé la somme de 6 000 $ pour l’achat de cette chaise particulière, le parc régional peut désormais donner accès à ce moyen de transport de loisir inédit à ses visiteurs.

En effet, situé au cœur des municipalités de Sainte-Béatrix, Saint-Jean-de-Matha et Sainte-Mélanie intégrées dans la MRC Matawinie et la MRC de Joliette, le parc offre un réseau de sentiers pédestres de 21 km, des aires de camping et de pique-nique, des passerelles, des belvédères, un sentier d’interprétation de la nature, ainsi qu'un sentier d’hébertisme.



« L’AQLPH a totalement financé l’achat de cette chaise de style porteur et nous en sommes très heureux. Les personnes avec un handicap vont ainsi pouvoir accéder plus facilement à nos sentiers, en profitant d’être dans cette belle nature », a mentionné Linda Gadoury, directrice générale du parc.

« Bien que la chaise requière l’aide de deux personnes adultes pour parcourir les sentiers, ce moyen de locomotion va sans aucun doute permettre à plusieurs visiteurs de découvrir notre magnifique parc et nous sommes très heureux de cette chaise créée et pensée pour les personnes ayant des limitations physiques. Nous tenons à remercier chaleureusement l’AQLPH de son aide », a-t-elle poursuivi.



Rappelons que la chaise Joëlette a été imaginée en 1987 par Joël Claudel, accompagnateur en montagne, et que sa réalisation est devenue possible grâce à l’entreprise Ferriol-Matrat née en France en 1849. Cette dernière consacre aujourd'hui ses compétence techniques à son objectif d'élargir la pratique du sport et du loisir par les personnes confrontées à une quelconque limitation dans leurs déplacements.



« Grâce au Parc Régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles, avec l'aide de AQLPH, et l'implication de l'Association des Parcs Régionaux du Québec et de Rando Québec, l'accessibilité et le plein air pour tous gagnent du terrain », a souligné, Gilles Roure, représentant de Joëlette & Co Canada.

« C'est un vrai travail d'équipe dans lequel tout le monde y gagne, à une époque où les activités extérieures sont plus nécessaires que jamais pour la santé mentale. Nous sommes très heureux d'y participer à notre manière, et remercions l'équipe du Parc pour sa confiance! », a-t-il conclu.