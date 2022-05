24 heures de pause d'écran pour les familles québécoises ce dimanche

Fort du succès de la première édition, PAUSE invite à nouveau les familles québécoises à vivre une expérience de déconnexion dimanche le 22 mai, pendant l'événement 24h de PAUSE.

Durant cette journée, les familles s’engagent à ne pas utiliser d’écrans à des fins de loisirs pendant 24 heures. Les enfants et les parents sont donc invités à passer la longue fin de semaine en s'occupant avec d'autres choses que la télévision ou les tablettes.

Pour participer, il suffit de s'inscrire en ligne jusqu'au 21 mai. En participant, les familles reçoivent des conseils pour faciliter ce moment sans écran et courent la chance de gagner un prix de 2 500 $ du réseau Ôrigine artisans hôteliers ou encore des cartes-cadeaux qui serviront à réaliser des activités hors ligne.

«Savoir se déconnecter est particulièrement important pour les familles qui sont plus branchées que jamais et dans lesquelles petits et grands sont trop souvent "seuls ensemble” dans la maison, chacun derrière son écran. Le 24h de PAUSE, édition famille, est un prétexte sympathique de demander à tous de délaisser la techno pendant une journée, question de profiter du plaisir d’être ensemble en étant plus attentifs l’un à l’autre et aussi à ce qui se passe autour de soi», explique Julie Mayer, coordonnatrice de la campagne sociétale PAUSE, volet famille.

24 heures en famille

Déployé pour la première fois en 2021, le 24h en famille de PAUSE a attiré 3146 familles. Parmi les participants sondés en 2021, 92 % prévoyaient s’inscrire à nouveau et 95 % disaient vouloir recommander l’expérience à d’autres familles. Et parmi les participants sondés en 2021, 44 % rapportaient avoir retrouvé du temps libre en famille en fermant les écrans.

Le 24h de PAUSE est donc l’occasion de prendre un pas de recul en famille par rapport aux écrans et de constater la place qu’ils occupent dans notre vie.

«Un usage conscient est avant tout un usage sur lequel nous avons plus de contrôle et qui nous fait du bien, qui nous satisfait. C’est être à l’affût du temps qu’on passe en ligne, mais c’est aussi prioriser des activités qui nous apportent du positif, tant sur le plan relationnel que personnel, et qui ne nous procurent pas cette sensation de vide ou de malaise une fois les écrans posés», explique Julie Mayer.

Certaines municipalités de Lanaudière encouragent d'ailleurs les familles de la région à participer à ce défi, dont Saint-Ambroise-de-Kildare et Saint-Alexis.