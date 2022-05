Célébrer le Mois de l'arbre et des forêts dans Lachenaie

Une exposition sur la forêt Lanaudoise et une visite guidée en famille à la Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie auront lieu le 26 mai prochain afin de souligner le Mois de l'arbre et des forêts.

La bibliothèque Bibliothèque Ginette-Rivard-Tremblay recevra tout d'abord l’exposition sur la forêt Lanaudoise du 26 mai au 16 juin. Son inauguration à 19 h sera marquée par la conférence de l’Histoire forestière de Lanaudière.

Cette histoire est remplie de personnages qui ont marqué non seulement la région, mais le Québec tout entier. Les différentes époques depuis les débuts de la foresterie lanaudoise jusqu'à aujourd'hui seront couverts à travers des personnages et leur biographie.

Visite de la Réserve écologique

Cette activité qui se déroulera le 26 mai de 17 h à 19 h aura lieu dans l'une des rares réserves écologiques accessibles au public au Québec, la Réserve écologique des Toubières-de-Lanoraie. Cette visite permettra d'ailleurs de découvrir un environnement unique et spectaculaire.

Selon la saison, vous pourrez y admirer la floraison et des couleurs à couper le souffle, ainsi que quelques rares spécimens qui sont plus fascinants et intrigants les uns que les autres. Si vous êtes chanceux, vous pourrez peut-être même observer certains animaux qui la fréquentent.

Cette activité organisée par l'Association Forestière de Lanaudière convient aux enfants de sept ans et plus. Elle sera annulée seulement en cas de pluie forte et d'orage.

La Réserve écologique des Tourbières-de-Lanoraie est située entre Saint-Thomas et Lanoraie. Ce site protège un complexe de tourbières typiques des basses-terres du Saint-Laurent. La réserve est l'une des rares au Québec où la visite est autorisée au public. Un trottoir de bois permet de visiter la réserve accompagné d'un guide de la mi-mai au début septembre.