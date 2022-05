Médaille de bronze aux provinciaux de natation pour une athlète du TRAD

Ashley-Gabriella Castillo Caicedo, athlète de l'équipe sportive TRAD du Cégep à Joliette en cross-country et en natation a remporté la médaille de bronze du 100 mètres brasse aux provinciaux de natation collégiale qui se déroulaient au Cégep du Vieux-Montréal le dimanche 1er mai dernier.



C’est une première dans l’histoire du Cégep à Joliette. Seule représentante de l’équipe, Ashley-Gabriella Castillo Caicedo s’est assurée de faire rayonner le TRAD grâce à sa performance, avec un temps de 127,67 secondes, moins de deux secondes de différence avec la médaillée d’or.



« Je ne m’attendais pas du tout à monter sur le podium cette journée-là. Mon objectif était de mettre en pratique les éléments travaillés durant les entraînements et à nager au meilleur de mes capacités. Une fois sur le podium, j’ai réalisé que tous les efforts déployés avaient finalement payé, malgré les difficultés rencontrées. Néanmoins, je veux continuer à persévérer et à me surpasser pour que l’année prochaine je puisse me hisser au sommet du podium. Je profite de ce moment pour remercier tous ceux qui ont cru en moi et qui m’ont poussé à dépasser mes propres limites », a affirmé Ashley-Gabriella Castillo Caicedo, médaillée de bronze.



Rappelons que le programme de natation a vu le jour à l’automne 2019, mais que c’est la toute première fois que le TRAD de Joliette participe aux championnats provinciaux, les autres ayant été annulés à cause de la pandémie. C’est donc dire que le TRAD a remporté la première médaille de son histoire dès sa première occasion.



« Pour nous, il était important de tenir le programme en vie malgré les difficultés rencontrées encore cette année avec les contraintes sanitaires. On voit que les efforts ont porté fruit et que le futur de notre programme de natation est encourageant », souligne Simon Champagne, conseiller à la vie étudiante au Cégep à Joliette.