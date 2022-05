Chertsey rafle l'or au Tournoi collégial et universitaire du Québec RSEQ d'haltérophilie

Brayan et Émilie Ibanez, les deux jeunes athlètes de Chertsey en Haltérophilie, ont participé au tournoi collégial et universitaire du Québec à travers lequel ils représentaient le Collège Français, ces 30 avril et 1er mai.

Ce fût un succès complet pour les deux sportifs de talent du Club d'haltérophilie Guerriers de Chertsey.

En effet, Brayan a dominé sa catégorie en établissant un nouveau record personnel à l'arraché de 130 kg dans la catégorie des moins de 73 kg.

L'athlète est à 9 kg du record mondiale d'haltérophilie juvénile, et il vient de remporter la médaille d'or avec plus de 40 kg d'avance sur ses adversaires. Brayan est aussi sacré meilleur athlète masculin de la compétition.

Par la suite, Émilie a également dominé sa catégorie en établissant un nouveau record personnel à l'arraché de 64 kg et à l'épaulé-jeté de 82 kg.

Du haut de ses 11 ans elle est classée dans le top 3 des meilleures athlètes du Québec, avec qui elle se bat contre des haltérophiles de plus de 15 ans.

Très bientôt, Brayan participera à plusieurs évènements nationaux et internationaux. Il représentera le Québec, le 22 mai prochain au Championnat canadien sénior d'haltérophilie en Colombie-Britannique.

Par la suite, dès le mois suivant, il représentera le Canada au Championnat du monde jeunesse qui se déroulera au Mexique, du 11 au 18 juin prochain.

Soulignons que le Club d'haltérophilie Guerriers tient à remercier tous ses partenaires, à savoir The French Shop, CrossFit Guerriers, Beyond Lifting, ainsi que le Collège Français, qui ont rendu ces multiples prouesses possibles.