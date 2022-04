Ipa Fun Run : L’événement trail le plus « couru » de Lanaudière

La 3 e édition de la IPA Fun Run, l’un des événements de trail les plus courus de Lanaudière, à la programmation peu ordinaire, se tiendra le 11 juin prochain à la station de ski Val St-Côme.

Organisé par quatre athlètes lanaudois, l’IPA Fun Run s’adresse à tous les adeptes de course en sentier et vise à faire découvrir la région tout en rassemblant la communauté sportive dans un cadre festif et décontracté.

Dans la foulée des éditions précédentes, la formule demeure la même; pas de frais d’inscription, pas de podium, pas de dossard. Les participants sont invités à apporter deux bières de type IPA, qu’ils repartageront entre eux après avoir franchi la ligne d’arrivée.



Cette grande célébration du trail s’adresse tant à l’élite qu’aux coureurs débutants et regroupe trois parcours balisés de 15 km, 30 km et 45 km, sur les sentiers des Contreforts, de la Swaggin et de la Boule.

L’événement repose sur les valeurs d’authenticité, de partage et de dépassement de soi qui unissent les quatre fondateurs et amis de longue date, Jean-Philippe Lebeau, Benjamin Denis, Guillaume Hinse et Robert Houde.

En cette troisième édition, l’IPA Fun Run se veut une invitation à revenir à l’essentiel.

« La course en sentier offre un cadre contemplatif propice à l’introspection. On se retrouve face à soi-même, un contexte idéal pour se brancher sur les raisons pour lesquelles on court », a mentionné Jean-Philippe Lebeau, cofondateur.





Une course aux valeurs sans prétention



La première édition de l’événement s’est tenue en août 2020, en réponse à l'annulation des événements sportifs en raison de la pandémie. D’entrée de jeu, l’intention était d’organiser un rassemblement de course à St-Côme afin de permettre aux coureurs de la région, qui se connaissaient par l’entremise de réseaux sociaux tel que Strava, de faire plus ample connaissance et d’échanger.

« L’idée de départ était d’organiser un trail sans prétention qui reflète nos valeurs. Les médailles et les dossards ne cadrent pas avec notre philosophie. Le gagnant sait qu'il a gagné, il n’est pas nécessaire d’en faire davantage pour le souligner », a expliqué Jean-Philippe Lebeau.

Il faut rappeler qu’à l’ère des gadgets technos et des réseaux sociaux, les participants qui le désirent peuvent accéder aux statistiques détaillées en un clic.

« Une course n'a pas besoin de coûter cher pour être appréciée. Il n’y a rien à perdre et tout à gagner à l’IPA Fun Run », a ajouté l’organisateur, qui préfère braquer le projecteur sur l’expérience et les rencontres, plutôt que sur les performances.



La deuxième édition de l’événement, tenue en 2021, portait sur l'expansion et visait à faire découvrir la région à l’ensemble de la communauté de coureurs du Québec. Conservant le même concept, l’événement continuait à gagner en popularité et à prendre de l’envergure, attirant plus de 120 coureurs.

La troisième édition, qui se tiendra le 11 juin prochain, porte un caractère philanthropique. « Depuis le début, nous entrons dans nos frais grâce aux contributions volontaires, tout le monde est reconnaissant et généreux. Nous avons d’ailleurs terminé la deuxième édition en surplus budgétaire, ce qui nous a donné l’idée d’appuyer la fondation lanaudoise À deux pas de la réussite, dont la mission est d’offrir du matériel sportif et scolaire aux enfants de la région », a souligné Jean-Philippe Lebeau.





Un événement peu ordinaire

En collaboration avec le graphiste et illustrateur de grand renom Brother Merle, une nouvelle identité visuelle est à l’honneur cette année. L’œuvre met en lumière l’emblématique échassier de Val St-Côme, Cameron, qui assure le départ et accueille chaleureusement les coureurs depuis la première édition.

De plus, les organisateurs ont scellé une entente avec l’équipementier ON, qui se joint à la fête en tant que partenaire majeur. Tout en conservant une approche minimaliste, les organisateurs pourront couvrir leurs frais grâce au soutien de ce commanditaire, en plus d’offrir des prix sur deux segments, Strava, de course.

Les ravitaillements seront quant à eux aux saveurs de Näak, un joueur important dans la nutrition sportive. Enfin, le chansonnier Fred Gagnon sera sur place pour mettre de l’ambiance et pour animer les aires de rassemblement.



La IPA Fun Run, c'est également trois points de ravitaillement, dont deux avec repas complets, l'implication d'une vingtaine de bénévoles lors de la journée, la présente de Cameron, la mascotte en échasses qui lance le départ et accueille chaque coureur, la plus belle ligne d'arrivée au monde, celle-ci étant aménagée sur L'autoroute, emblématique piste de ski faisant face au balcon du chalet de la station, ainsi qu'un camping sur le site la veille de la course avec une montée à la tombée du jour afin de voir le coucher de soleil.

Pour y participer, il suffit de remplir le formulaire disponible sur la page Facebook @IPA Fun Run2022, avant le 21 mai.

Notons qu'il n'y a aucun coût d’inscription. Les participants peuvent toutefois offrir une contribution volontaire. Des t-shirts à l’effigie de l’IPA Fun Run 2022, sont aussi déjà en vente via la page Facebook de l’événement.



Étaient présents sur la photo, les cofondateurs et organisateurs du IPA Fun Run, Jean-Philippe Lebeau, enseignant, papa et coureur, Benjamin Denis, pompier, papa et coureur, Guillaume Hinse. comptable, papa et coureur, ainsi que Robert Houde, courtier immobilier commercial, lui aussi papa et coureur.