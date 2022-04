Une visite commentée sera donnée au Parc écologique de l'Assomption

Une visite commentée par une naturaliste de l'Association forestière de Lanaudière sera donnée ce samedi à 10 h, au Parc écologique de l'Assomption.

Cette randonnée permettra aux participants de découvrir la flore printanière du parc. C'est pour en apprendre davantage sur la nature, en famille ou entre amis, que cette activité est offerte gratuitement et sans inscription requise.

Le Parc écologique

Un parc écologique sert à protéger un écosystème et les espèces qui y vivent. Il est aussi possible de visiter ces endroits pour y faire des activités de plein air.

Bien situé à proximité de la ville, le Parc écologique de l'Assomption est l'endroit idéal pour se balader en famille, puisqu'il y a environ sept kilomètres de sentiers. Une panoplie d'écosystèmes est à découvrir en plus de multiples espèces végétales et animales.

À partir du stationnement, il est possible d'apercevoir une immense pinède. Les grands pins blancs, aux aiguilles regroupées par cinq, sont espacés et laisse donc tout l'espace pour une marche sécuritaire.

Un petit lac est aussi situé dans le parc et est l'endroit idéal pour pique-niquer. De nombreuses tables sont disposées aux alentours de la clairière en plus des nombreux saules. Il y a aussi environ 150 espèces d'oiseaux observables.

Le Parc écologique est situé au 1191, boulevard de l'Ange-Gardien Nord, à l'Assomption.

L'Association forestière de Lanaudière

L’Association forestière de Lanaudière a pour mission d’œuvrer à l’enrichissement des connaissances de la forêt auprès de tous.

Elle souhaite offrir de l’éducation, des formations ainsi que de la sensibilisation à la population sur les caractéristiques des forêts, de leur développement durable, de leurs produits et métiers de même qu’à la biodiversité canadienne.

Elle donne des ateliers sur la forêt, sa mise en valeur et sa conservation au moyen d’ateliers éducatifs, d’activités culturelles, patrimoniales, et scientifiques et d’expositions thématiques.