Meghan Lesage reçoit une bourse pour son excellence académique

Fidèle et dévouée à leur cause, cette année encore la famille Chalut, de Chalut Auto Joliette, versera les fonds amassés lors de son Tournoi, à La Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière pour le service d’hémato-oncologie. Alain et Alexandre Chalut annonce ainsi la tenue de la 42 e édition de l’Omnium de Golf André Chalut, qui aura lieu le ...