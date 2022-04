La saison du patin sera prolongée pour la fin de semaine de Pâques à Saint-Charles-Borromée

La Ville de Lavaltrie invite ses citoyens à célébrer l'arrivée du printemps lors de la Fête des sucres qui aura lieu ce samedi dès 9 h, à l'école secondaire de la Rive. Pour fêter le 350e de la Ville, cette journée dédiée aux familles et aux gourmands promet un succulent déjeuner de cabane à sucre, de la musique d'ambiance et plusieurs activités pour les grands et les petits.