Le dossier confié à Me Géhane Kamel
Suicides de médecins: pas d'enquête publique
Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, n'ira pas de l'avant, pour l'instant, avec la récente demande de nombreux médecins qui réclamaient une enquête publique thématique sur les décès par suicide de médecins au Québec.
Dans un communiqué publié mercredi, Me Bernier a annoncé que les investigations en cours concernant cinq suicides de médecins depuis le début de l'année 2026 au Québec seront regroupées et confiées à la coroner Me Géhane Kamel.
Cette décision fait suite à une lettre qui avait récolté la signature de quelque 1500 médecins envoyée à Me Bernier le 18 septembre dernier. Les signataires demandaient la tenue d’une enquête publique thématique sur les décès par suicide de médecins au Québec afin de déterminer si certains facteurs professionnels, organisationnels ou systémiques ont pu contribuer aux décès par suicide chez les médecins.
C'est justement ce qui est visé en regroupant les investigations des cinq suicides. Selon le Bureau du coroner, cela devrait permettre d'identifier, s'il y a lieu, «des facteurs contributifs communs».
«Après avoir effectué une analyse approfondie de la demande, il a été décidé qu'il était préférable, dans un premier temps, de compléter les investigations en cours concernant les cinq décès visés, en les regroupant sous une même coroner», écrit le Bureau du coroner dans un communiqué.
Il ne ferme toutefois pas totalement la porte à une enquête publique. Cette idée pourrait être réévaluée, dit-il, si la démarche actuelle confiée à Me Kamel ne permet pas «de faire toute la lumière sur les causes et circonstances des décès visés ou de formuler des recommandations pour prévenir des décès similaires dans le futur».
Le Bureau du coroner souligne que la coroner Kamel a présidé des enquêtes publiques d'envergure — entre autres l'enquête publique sur les décès dans les CHSLD lors de la première vague de COVID-19. «Elle a démontré sa capacité à tenir compte, au fil de ses mandats, des préoccupations des proches des défunts, mais également de diverses parties prenantes, notamment dans le réseau de la santé.»
Les conclusions de Me Kamel pourront être consultées une fois que ses rapports seront rendus publics.
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Si vous pensez au suicide ou vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles en tout temps au 1 866 APPELLE (1 866 277-3553), par texto (535353) ou par clavardage à suicide.ca.
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Katrine Desautels, La Presse Canadienne
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