Ottawa va annoncer les prochaines étapes concernant l'aide médicale à mourir

Le ministre de la Justice, Sean Fraser, a déclaré qu’il annoncerait mercredi une décision très attendue concernant les prochaines mesures du gouvernement en matière d’aide médicale à mourir (AMM) au Canada.

Ce sera la première fois que le gouvernement fédéral communiquera l’orientation qu’il compte adopter en matière d’aide médicale à mourir, après qu’une commission parlementaire a recommandé en juin qu’il «suspende indéfiniment» l’extension de cette procédure de fin de vie aux personnes atteintes de troubles mentaux.

Une exclusion temporaire est en vigueur depuis 2021 pour les personnes «dont le seul problème médical invoqué est une maladie mentale».

Cette exclusion a été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois jusqu’en mars.

Le gouvernement fédéral a modifié la législation en 2021 afin d’inclure les personnes qui souffrent de manière intolérable d’une maladie grave et incurable ou d’un handicap, mais dont le décès n’était pas raisonnablement prévisible.

Lorsque la loi canadienne sur l’aide médicale à mourir (AMM) a été adoptée pour la première fois en 2016, elle exigeait que le décès d’une personne soit raisonnablement prévisible pour qu’elle puisse y avoir droit.

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Hannah Alberga et Sarah Ritchie, La Presse Canadienne