Besoins ne cessent de croître
Les associations LGBTQ+ exhortent Ottawa à prolonger le plan qui arrive à échéance
Les associations œuvrant en faveur des personnes LGBTQ+ exhortent le gouvernement Carney à renforcer le financement et les programmes destinés à répondre aux préoccupations croissantes en matière de santé mentale et de sécurité.
En 2022, le gouvernement Trudeau a lancé un plan d’action visant à soutenir les Canadiens LGBTQ+, notamment en finançant la sécurité lors des défilés de la Fierté et en renforçant les programmes de recherche.
Ces programmes doivent prendre fin au printemps prochain, et Egale Canada souligne que les besoins ne cessent de croître, alors que les minorités sont confrontées à des menaces en ligne et à de nouvelles politiques provinciales affectant les jeunes transgenres.
Le sénateur Kristopher Wells estime que le gouvernement libéral devrait traduire en actes son engagement à ne pas abandonner les minorités sexuelles et de genre, et élargir les programmes existants pour faire face à la montée des menaces.
Réseau dignité Canada affirme que le Canada doit prendre la défense des personnes confrontées à la répression à l’étranger.
Ottawa est resté silencieux face aux descentes de police menées contre des groupes LGBTQ+ en Turquie, un pays avec lequel le Canada négocie actuellement un nouvel accord commercial.
Dylan Robertson, La Presse Canadienne
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les émissions des énergies fossiles en baisse
Le secteur pétrolier et gazier canadien a enregistré une baisse de ses émissions en 2025, malgré une hausse de la production, tandis que les émissions globales du pays ont légèrement augmenté en raison d'un recours accru au gaz naturel pour le chauffage des logements. Telles sont quelques-unes des conclusions du rapport annuel sur les ...LIRE LA SUITE
Suicides de médecins: pas d'enquête publique
Le coroner en chef du Québec, Me Reno Bernier, n'ira pas de l'avant, pour l'instant, avec la récente demande de nombreux médecins qui réclamaient une enquête publique thématique sur les décès par suicide de médecins au Québec. Dans un communiqué publié mercredi, Me Bernier a annoncé que les investigations en cours concernant cinq ...LIRE LA SUITE
Malgré les risques, l'eau en bouteille demeure plus pratique
Les consommateurs qui continuent à utiliser des bouteilles d'eau à usage unique tout en sachant qu'elles sont mauvaises pour l'environnement et possiblement nocives pour leur santé les trouvent tout simplement plus pratiques, conclut une vaste enquête pilotée par une chercheuse montréalaise. D'autres participants à l'étude ont admis être ...LIRE LA SUITE