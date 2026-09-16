Avis de clôture d'inventaire
Avis est donné conformément à la loi de la clôture de l'inventaire des biens composant la succession de:
Nom de la défunte: Denise Charette
Dernier domicile:
125, rue Roméo-Gaudreault 338
St-Charles Borromée (Québec)
J6E 0Z9
Date et lieu du décès: Décédée à Saint-Jean-de-Matha le 26 avril 2024
L'inventaire des biens de la personne décédée a été dressé conformément à la loi. Toute personne ayant un intérêt dans la succession peut consulter cet inventaire sur rendez-vous en s'adressant à:
Sylvie Charette, liquidatrice
1372, rue Denault
Chambly (Québec)
J3L 0C4
514-781-0214
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