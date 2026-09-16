Avis de clôture d'inventaire

Avis est donné conformément à la loi de la clôture de l'inventaire des biens composant la succession de:

Nom de la défunte: Denise Charette

Dernier domicile:

125, rue Roméo-Gaudreault 338

St-Charles Borromée (Québec)

J6E 0Z9

Date et lieu du décès: Décédée à Saint-Jean-de-Matha le 26 avril 2024

L'inventaire des biens de la personne décédée a été dressé conformément à la loi. Toute personne ayant un intérêt dans la succession peut consulter cet inventaire sur rendez-vous en s'adressant à:

Sylvie Charette, liquidatrice

1372, rue Denault

Chambly (Québec)

J3L 0C4

514-781-0214