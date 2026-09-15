Année 2026-2027: une année tournée vers la réussite et l’avenir

Le début de l’année scolaire 2026-2027 a été lancé officiellement le 2 septembre au Centre de services scolaire des Samares (CSSS).

Cette année, une priorité guidera l’ensemble des actions du CSSS: faire progresser la réussite des élèves. Toutes les équipes sont mobilisées pour les accompagner dans leur parcours scolaire, favoriser leur bien-être et leur offrir des milieux d’apprentissage sécuritaires, stimulants et adaptés à leurs besoins.

Plus de 35 000 élèves fréquentent les 53 écoles primaires, 13 écoles secondaires et l'école primaire-secondaire institutionnelle à mandat régional. Du côté de la formation des adultes, plus de 7 000 élèves poursuivent leur parcours dans les 14 centres de formation professionnelle et générale des adultes et les divers points de service du Centre multiservice des Samares.

Cette clientèle diversifiée témoigne de l’étendue des services offerts par le Centre de services scolaire des Samares, qui accompagne les élèves à différentes étapes de leur parcours scolaire et professionnel, et leur offre des parcours ainsi que des services adaptés à leurs besoins et aspirations.

Le personnel

Le personnel du CSSS est composé de 5 398 personnes. Afin de maintenir la qualité des services qui leur sont offerts, Le centre de services mise sur un ensemble de mesures d’accompagnement, de formation et de soutien à l’insertion professionnelle.

Ainsi, le personnel enseignant peut compter sur l’accompagnement de mentors, de conseillers(ères) pédagogiques et de collègues expérimenté(e)s pour le soutenir, notamment en matière de planification, de gestion de classe et d’adaptation pédagogique. Des activités de formation et de développement professionnel sont également offertes tout au long de l’année.

Un camp pré-rentrée est par ailleurs offert aux nouveaux membres du personnel enseignant afin de les préparer à leur rôle, de leur présenter les attentes de l’organisation et de les familiariser avec les outils et les ressources disponibles. Un programme d’insertion professionnelle est également déployé pour les enseignant(e)s qui ne détiennent pas encore de brevet d’enseignement afin de favoriser leur intégration dans leur milieu, développer leurs compétences professionnelles et leur offrir des repères concrets pour exercer leur rôle auprès des élèves.

Les chantiers

Plusieurs projets d’infrastructure ont récemment été complétés, sont présentement en cours ou démarreront prochainement afin de répondre à la croissance soutenue de la clientèle.

Ainsi, l’école secondaire du Bois-Brûlé, à Saint-Charles-Borromée, et l’école primaire des Blés-d’Or, à Saint-Lin-Laurentides, ont accueilli leurs premiers(ères) élèves à la rentrée. De son côté, l’école de l’Avancée, anciennement l’école primaire de l’Oiseau-Bleu, a été transformée en école secondaire au cours de l’été. Elle fait maintenant partie de l’école secondaire de l’Évolution et accueille cette année des élèves de 1re secondaire.

Les travaux d’agrandissement de l’école primaire Sainte-Bernadette, à Notre-Dame-de-Lourdes, se sont terminés juste à temps pour la rentrée et ont permis, entre autres, l’ajout de neuf classes et d’un gymnase double.

Les travaux de construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Gabriel-de-Brandon, entamés en novembre 2025, se poursuivent. L’établissement ouvrira ses portes à l’hiver 2027.

À Sainte-Julienne, le projet de construction d’une nouvelle école primaire, annoncé en septembre 2024 avant d’être mis sur pause par le gouvernement, a été autorisé à reprendre son cours en juillet dernier. L’école devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2029-2030.

À Saint-Charles-Borromée, la construction d’une nouvelle école primaire débutera sous peu. Celle-ci devrait accueillir ses premiers élèves à la rentrée scolaire 2028-2029.

Enfin, des travaux visant l’aménagement de huit classes temporaires dans cinq écoles secondaires débuteront prochainement. Ces nouveaux espaces permettront d’accompagner la croissance de la clientèle des écoles de La Rive, de L’Érablière, des Chutes, Havre-Jeunesse et de l’Évolution.

Une année tournée vers l’avenir

« Grâce à la mobilisation de notre personnel et à la réalisation de nombreux projets, nous faisons de la réussite éducative notre priorité et continuons nos efforts afin d’offrir à nos élèves des milieux où ils peuvent apprendre, s’épanouir et développer leur plein potentiel », a conclu Stéphane Chaput, directeur général du Centre de services scolaire.