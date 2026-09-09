Soirée d’information publique sur le développement résidentiel

La municipalité de Saint‑Alphonse‑Rodriguez invite l’ensemble des citoyen.ne.s à une soirée d’information publique le 19 octobre prochain, à 18 h 30, portant sur les enjeux de développement du territoire.

« Nous entendons les préoccupations de nos citoyen.ne.s à propos des projets de développement immobilier en cours et à venir, a souligné le maire de Saint-Alphonse-Rodriguez, Charles-André Pagé. Nous voulons présenter la situation de la municipalité et les orientations du conseil pour établir un dialogue constructif. »

Au Québec, les municipalités sont appelées à adapter leurs pratiques d’aménagement pour répondre à plusieurs défis simultanés :

- accroître l’accès au logement pour les familles, les aînés et les ménages à revenu modeste;

- densifier dans les périmètres urbains afin d’assurer la viabilité et rentabilité des services publics et équipements publics;

- protéger les milieux naturels, essentiels à l’identité rodriguaise;

- maintenir l’équilibre entre patrimoine, paysage de la communauté et nouveaux types d’habitation.

La soirée du 19 octobre 2026 permettra de mettre en contexte les enjeux sociaux, économiques et réglementaires qui influencent le développement de la Municipalité; de présenter les orientations du conseil municipal en matière d’aménagement et de densification; d’entendre les préoccupations des citoyen.ne.s; d’annoncer la démarche de consultation publique qui se déroulera au cours de la prochaine année dans le cadre de l’élaboration d’une planification stratégique en développement durable.

La Municipalité souhaite offrir un espace d’échange ouvert, respectueux, transparent et constructif afin de façonner le paysage rodriguais de demain.

Informations pratiques

19 octobre 2026 à 18 h 30

Salle des Lacs – Centre communautaire Rodriguais

100, rue de la Plage, Saint‑Alphonse‑Rodriguez

Pour obtenir plus d’information au sujet de la municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez et de ses activités, consultez le www.munsar.ca ou communiquez avec la réception de l’Hôtel de ville au 450 883-2264, poste 7400 ou par courriel à [email protected].