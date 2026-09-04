Saint-Alphonse-Rodriguez: deux dates pour participer à la formation Héros en 30

La municipalité de Saint-Alphonse-Rodriguez invite ses citoyens à profiter de l’une des formations Héros en 30 qui seront offertes gratuitement les 11 et 14 septembre prochains.

« Plus il y a de personnes qui savent où se trouvent nos défibrillateurs et qui savent les utiliser et plus la communauté sera en mesure d’intervenir adéquatement lors d’une urgence pour la sécurité de tous, a mentionné Charles-André Pagé, maire de Saint-Alphonse-Rodriguez. C’est la suite du projet qui a permis à la Municipalité d’équiper nos parcs et bâtiments publics d’appareil DEA. »

En collaboration avec l’agence de la Santé et des Services sociaux de Lanaudière (CISSS de Lanaudière), la formation vise à sensibiliser la population aux gestes de réanimation cardiorespiratoire (RCR) essentiels pour sauver des vies. Cette formation de 30 minutes enseigne les trois gestes qui sauvent des vies : le massage cardiaque, l'utilisation d'un défibrillateur externe automatisé (DEA) et le dégagement des voies respiratoires. Elle sera proposée gratuitement aux citoyen.n.es de la municipalité sur un format de 60 minutes pour avoir le temps de bien manipuler les équipements et d’avoir le temps de traiter les questions des participant.es.

Notons qu'un défibrillateur externe automatisé sert à analyser le rythme cardiaque d'une personne en arrêt cardiorespiratoire et, au besoin, à administrer un choc électrique pour rétablir un rythme normal.

Formations Héros en 30

11 septembre : deux formations publiques à 14h et à 15h15 – Salle Marcel-Gaudet.

14 septembre : quatre formations publiques à 9h30, 11h, 13h et 18h – Salle de la Rivière – Centre communautaire Rodriguais.

Inscriptions et déroulement

L’inscription est obligatoire en communiquant par téléphone à la réception au 450 883-2264 poste 7400. La formation est gratuite. Les groupes sont de 12 à 15 personnes et l’horaire sera adapté en fonction des inscriptions. Nous communiquerons directement avec les participants concernés en cas de modification d’horaire.