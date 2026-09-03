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Société

Fondation Harnois Énergies

Un succès pour la première édition de l'événement-bénéfice Un soir d’été

Un soir d'été - Résultats.png
Photo: Courtoisie

Christina Corsi – Administratrice de la Fondation HÉ (Vice-présidente, ressources humaines et santé-sécurité chez Harnois Énergies) - Guillaume Harnois – Président de la Fondation HÉ (Vice-président, exploitation et ventes, lubrifiants et produits spéciaux chez Harnois Énergies) - Élisabeth Karam – Administratrice de la Fondation HÉ (Cheffe, communications chez Harnois Énergies) - Serge Harnois – Président-directeur général chez Harnois Énergies - Valérie Laporte – Administratrice de la Fondation HÉ (Adjointe exécutive chez Harnois Énergies)

La première édition de l'événement-bénéfice Un soir d’été, organisé par la Fondation Harnois Énergies le 27 août dernier, a permis d’amasser la somme de 112 800 $ au profit de sa mission visant à soutenir les jeunes et à favoriser les saines habitudes de vie dans les communautés qu’elle dessert.

La soirée, qui proposait une expérience musicale inspirée des célèbres concerts Candlelight et mettant à l’honneur les grands classiques de Queen et des Beatles, a réuni de nombreux partenaires et fournisseurs dans une ambiance chaleureuse et festive, au cœur du décor spectaculaire de la Montagne Coupée à St-Jean-de-Matha.

«Cette première édition dépasse nos attentes! Le succès d’Un soir d’été témoigne de la générosité  exceptionnelle  de  nos  partenaires. Grâce à leur appui, nous pourrons continuer d’avoir un impact positif auprès des jeunes et des organismes qui font une différence dans leur milieu », a déclaré Guillaume Harnois, président de la Fondation Harnois Énergies

La Fondation a tenu à remercier chaleureusement l’ensemble des personnes et des organisations qui ont contribué au succès de l’événement.

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