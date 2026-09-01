Sécurité incendie: Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul renouvellent leur partenariat

Les villes de Saint-Charles-Borromée et Saint-Paul renouvellent aujourd’hui leur entente de services en matière de sécurité incendie.

Officialisée par la signature d'une entente intermunicipale, cette reconduction confirme la confiance qui unit les deux municipalités depuis plus de deux décennies et leur engagement commun à offrir à la population de Saint-Paul une gamme complète de services de sécurité incendie assurés par le Service de sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée.

Le maire de Saint-Charles-Borromée, Alexis Nantel, et le maire de la municipalité de Saint-Paul, Marc Pelletier, ont procédé à la signature d'une nouvelle entente de desserte incendie d'une durée de dix ans, incluant une option de renouvellement. Cette entente garantit le maintien des services du Service de sécurité incendie de la Ville de Saint-Charles-Borromée (SSIC) auprès de la population de Saint-Paul pour la prochaine décennie.

« Le renouvellement de cette entente témoigne de la confiance que nous accorde la Ville de Saint-Paul. L’évolution constante de notre Service de sécurité incendie, désormais assuré en caserne 24 h sur 24, nous rend fiers de mettre notre expertise et nos ressources au service d’une protection optimale de la population », a souligné Alexis Nantel, maire de Saint-Charles-Borromée.

Pour sa part, le maire de Saint-Paul, Marc Pelletier, se dit « très heureux du renouvellement de cette entente qui pérennise la collaboration et le lien de confiance entre le Service de sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée et la municipalité de Saint-Paul. »

Une offre de services complète

Bien au-delà des interventions en cas d'incendie, cette entente permet à la population de Saint-Paul de bénéficier d'une offre de services complète, comprenant notamment les services de premiers répondants, les interventions lors d'accidents routiers, la gestion des matières dangereuses et plusieurs types de sauvetages spécialisés. À cette expertise d'intervention s'ajoute un important volet préventif qui englobe l'inspection des bâtiments, l'étude des plans, l'application de la réglementation ainsi que des activités de sensibilisation auprès du public. Cette combinaison de prévention et d'intervention contribue à assurer une protection optimale des personnes, des biens et de l'environnement.

Rappelons que le Service de sécurité incendie de Saint-Charles-Borromée dessert plus de 45 000 citoyennes et citoyens des MRC de Joliette et de Montcalm.